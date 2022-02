Měli se střetnout v sobotu večer při galavečeru Oktagon 31 v pražské O2 areně. Jenže k duelu nedojde. „Dělal jsem poslední kila váhy, Artur už prý měl shozeno, když přišla informace, že Oktagon náš zápas ruší. Chápu to z důvodu, že mohl být zneužit v rámci propagandy, ať z naší nebo ruské strany, asi dostali informace z výš položených složek, že duel nese bezpečnostní riziko. Nevím, jak by se zachovali diváci v hale i mimo ni, když bude nastupovat ruský bojovník, jaká je možnost bezpečnosti pro Artura i pro mě. Tomu nerozumím, jsem sportovec a přišel jsem se mlátit,“ vyjádřil se na svém facebookovém profilu Kalašnik.

Zástupce brněnského Jetsaam Gymu přitom ještě ve čtvrtek v rozhovoru pro Deník Rovnost uvedl, že je na souboj připravený. „Jsem občan České republiky, který hrdě reprezentuje Českou republiku a mám to tady rád, ale jak někteří víte, narodil jsem se na Ukrajině, kde mám doteď rodinu. Zasáhla mě situace, která se tam děje, kdy začala normální válka. Volal jsem si s babičkou, která tam žije a vyklízí sklenky ze sklepa, aby se měla kam schovat. Přesto jsem to bral tak, že politika je jedna věc, ale my jsme sportovci a musíme bojovat,“ líčil sedmadvacetiletý zápasník.

V pátek se chystal v Praze na vážení a nehodlal se před soubojem k válečnému konfliktu vyjadřovat. „Vydali jsme se s mým týmem do Prahy a vůbec jsme nepřemýšleli o zrušení zápasu. Setkali jsme se s trenérem Artura Karavajeva, který nám vysvětlil, že Artur je normální kluk, který nepodporuje žádnou agresi, žádnou válku a vyřídíme si to v kleci beze zbraní jako sportovci, jak to asi má být. Arturův tým nám řekl, že bude nastupovat bez ruské vlajky, což je mi víceméně jedno, aby nedošlo k žádným provokacím. Říkal jsem, že se na internetu nebudu vyjadřovat před zápasem, aby toho nezneužila propaganda jedné či druhé strany. Už mi volali z médií a ptali se mě, zda to bude válka v kleci mezi Ukrajinou a Ruskem, ale to je pro mě nepatřičné srovnávat s tím náš zápas, když tam umírají lidé,“ vzkázal Kalašnik, jenž má přezdívku AK-47.

OKTAGON ODSUZUJE AGRESI

Největší československá promotérská organizace MMA přesto duel stáhla. „Oba kluci chtěli nastoupit a bojovat a dlouho jsme si všichni mysleli, že to tak bude nejlepší. Nakonec však vzhledem ke zvážení všech možných důsledků a také možnosti zneužít jejich sportovní zápas pro něco jiného, než k čemu byl určen - zápas stahujeme z programu. Naprosto odsuzujeme válečnou agresi a samozřejmě plně podporujeme Andreje, který má své kořeny a část rodiny stále na Ukrajině. On sám chtěl sportovně bojovat úplně nejvíc. Zároveň chceme deklarovat, že Artur je náš kamarád a skvělý bojovník. Na tom se za pár měsíců od jeho vítězství v naší organizaci nic nezměnilo a změnit nemohlo. Kdykoliv to bude možné, rádi jej uvidíme zpět v naší organizaci,“ zní oficiální prohlášení.

Tak ho přijal také Kalašnik, který se z Ukrajiny do Brna přestěhoval s rodiči ve dvou letech. „Zápas může být zneužit k nějaké propagandě a vyžral by si to Artur, či já, ale zdůrazňuji, že ani jeden z nás ten duel nerušil. Když se nás ptal Oktagon, oba dva jsme řekli, že jsme připravení nastoupit, že politiku řešit nebudeme, i když je to těžké, protože tam umírají lidé. Ale mně i jemu šlo o to, aby zápas byl, tím pádem pro mě dvakrát, co se týče téhle situace. Chtěl jsem zápasit, ale Oktagon se asi snaží chránit nás a hlavně průběh turnaje, čímž na Oktagon neplivu. Nevím, co může přijít, zda nějaké provokace, jak se vyvine situace do soboty, takže byl zápas zrušen,“ uvedl.

Brněnský bojovník tak přijde o možnost nastoupit v O2 areně a vyhlíží další duel. „Zdůrazňuji, že Artur ani já, nikdo z nás se neposral, není nemocný, nedostal koronavirus, neutekl z boje, oba jsme bojovat chtěli, ale Oktagon řekl, že tam je nějaké nebezpečí. Chápu to z téhle strany a opakuji, že jsem sportovec a přijel jsem se pobít sportovně, normální způsob je vyřídit si to ve sportovní aréně, ne po sobě střílet. Bohužel jsou prostě věci, které asi neovlivníte. Pro mě je to zatím šok, jelikož jsem podstoupil dlouhou přípravu, investoval jsem peníze, ale beru to tak, že jsou důležitější věci než zápasení v tento moment. Chci nastoupit na nejbližším turnaji, který bude, jednáme s Oktagonem o dalším zápase, i když s Arturem to asi nebude skrz tuhle situaci, takže s jiným soupeřem,“ doplnil.

Na závěr svého vyjádření Kalašnik komentoval ruskou agresi vůči Ukrajině. „Nechtěl jsem do sportu dávat politiku, ale mlčení znamená souhlas, takže se vymezuji proti válce, protože válka je zločin, v jedenadvacátém století tohle nikdo nečekal. Myslím, že Artur je normální kluk, i když je z Ruska, určitě je taky proti válce. Chci jen říct, že u války není žádné ale, jak šlo na Facebooku: ale Amerika, ale Moskva, ale východ, ale západ, ale Biden. Válka je zločin a kdo ho tvoří, má být potrestán. Držím palce všem lidem, co tam jsou, hlavně mojí rodině a všem okolo,“ řekl Kalašnik a na závěr poslal vzkaz v ukrajinském jazyce.