Ve veslování je právě osma považována za královskou disciplínu. Vnímáte to také tak?

Je to tak, osma je pro většinu zemí velice prestižní.

Jak hodnotíte vystoupení české osmy na světovém šampionátu v Račicích?

Po deseti letech se podařilo postoupit do finále, takže jsme určitě spokojení. Byl to náš primární cíl, který jsme splnili.

Nepokazila vám trochu radost finálová jízda, v níž jste za nejlepšími loděmi přece jen výrazně zaostali?

To bych neřekl. My jsme hodně mladá posádka, navíc jsme spolu začali jezdit až loni. Takže nás čeká spousta práce a věřím, že se budeme ještě zlepšovat.

Vidíte tedy svoji veslařskou budoucnost na osmě?

To se ještě uvidí, ale byl bych rád.

Vy jste jel na pozici háčka. Vysvětlete laikovi, co to obnáší…

Háček je na špici lodi, v závodě má za úkol kontrolovat soupeře. Víc povinností je v tréninku, kde musím víc korigovat směr a dávat pozor, jestli třeba nejede nějaká loď proti nám. Obecně by na tom měl být háček dobře fyzicky a zároveň by neměl být moc těžký, aby loď nepotopil.

Osmičce urostlých chlapů velela v Račicích drobná dívka, protože vaší kormidelnicí je Barbora Zelenková. Posloucháte ji?

Samozřejmě ano. Ve veslování je to celkem běžné, protože sehnat padesátikilového kluka není úplně snadné.

Měli jste čas vychutnat si zlatou jízdu párové čtyřky, která jela krátce před vámi?

Párovku jsme viděli a měli jsme z úspěchu kluků samozřejmě radost, ale zase tolik jsme to neprožívali, protože jsme se spíš už chystali na svůj závod.

V juniorské kategorii jste získal světové zlato na párové čtyřce i vy, ale pro letošní šampionát jste se do posádky nenominoval. Jak moc vás to mrzelo?

Samozřejmě bych byl rád, kdybych v ní byl i letos, ale takhle to prostě dopadlo. Jeli jsme nominační závody na skifu a nejlepší čtyři byli vybraní do párovky. To ale neznamená, že to třeba příští rok nemůže být jinak.