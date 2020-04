V Brně už aktivní atleti i hobby běžci oželeli tři tradiční díly závodní sezony: Běh Lužánkami, Masaryk Run a Brněnský půlmaraton s desítkou. „Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace. O variantách přemýšlíme, ale teď se nic plánovat nedá,“ řekl Aleš Čtvrtníček, ředitel Brněnského půlmaraton.

Z náměstí Svobody měli běžci vyrazit v neděli, místo toho pořadatelé přišli s akcí Rozhýbeme Brno. Vyzvali zájemce k jakékoli aktivitě a zaslání videa či fotky z procházky, běhu nebo jízdy na kole. Zároveň vybrali bezmála dvacet tisíc korun pro Středisko rané péče Brno. „Akci jsme udělali jako tryznu za půlmaraton. Zda bude letos, nebo příští rok, je tak padesát na padesát,“ sdělil Čtvrtníček.

Nový termín zatím nehledá. „Buď ho zrušíme, nebo odložíme, nic neplánuju. Možností je hodně, ale dokud nebude jasno, co bude dál, nemá cenu zveřejňovat termín,“ pronesl ředitel Brněnského půlmaratonu a desítky.

ČTYŘI MĚSÍCE PŘÍPRAV

Na přípravu akce, které se účastní okolo patnácti stovek závodníků, potřebuje čtyři měsíce. „Některé věci nám upraví jen změnou termínu, ale s většinou nás čeká klasické správní řízení. Stejně teď ani není komu předat žádost, nikdo mi žádnou nevezme,“ podotkl Čtvrtníček.

V půlce května měl v plánu další ročník podniku Schody AŽ nahoru, který se běží v nejvyšší české budově AZ Tower, ovšem také tento závod čeká přesun či zrušení.

Brněnská atletická sezona tradičně začíná Během Lužánkami, který měl 21. března v plánu už 75. ročník. Nejstarší závod na jižní Moravě se poprvé od roku 1946 neuskuteční. „Lužánkám vždycky patří otevírání jara. Vzhledem k tomu jsme se s týmem rozhodli, že je neodložíme na pozdější termín. Termínovka navíc bude tak neuvěřitelně přecpaná, že bychom asi těžko hledali termín,“ vysvětlil Karel Walter, ředitel oblíbeného Běhu Lužánkami.

Půlkulatý 75. ročník bude až příští rok. Dopředu se registrovaly tři stovky lidí, všechny pořadatelé přesunuli na příští rok. „Nečekal jsem takovou vlnu solidarity. Objevilo se opravdu velmi málo lidí, kteří chtěli vrátit startovné. Samozřejmě jsme to umožnili každému, kdo si o něj řekl. Na konci roku spustíme opět registraci a už teď máme dobrou startovní pozici. Nebojím se toho, že by byl příští rok slabý,“ uvedl předseda pořádajícího klubu AC Track & Field Brno.

Nepříznivá situace sice dolehne i na partnery podniku, ovšem jeho konání příští rok neohrozí. „Dali jsme do závodu spoustu energie a času, peníze do reklamy, ale nebude to likvidační. Taková je situace, popereme se s tím a příští rok jedeme dál,“ pravil Walter.

Na konci března se po roční odmlce měl na brněnský automotodrom vrátit Masaryk Run. Tomu pořadatelé našli nový termín 7. listopadu. „Už minulý rok jsme měli pomlku, takže letos jsme o závod nechtěli přijít. Na okruhu je složitější situace, přece jen se musíme domluvit na volný termín pronájmu. Našli jsme ho v listopadu a věříme, že to je dobrý datum, že se všechno do té doby už dá dohromady,“ objasnil pořadatel Masaryk Runu Tomáš Mokrý.

MASARYK RUN BUDE

Na Masarykově okruhu se tak běžci, inlinisté a jezdci na koloběžkách patrně ještě letos objeví. „Dívali jsme se na archiv počasí za posledních pět let a zjistili, že termín vychází relativně dobře teplotně, i přeháněk bývá v tu dobu málo. Nemyslím si, že přesuny některých závodů třeba na září mají jistotu uskutečnění. Listopad je docela daleko, takže už může být reálný. Myslím, že nám to vyjde, musíme současný stav už zdolat,“ zadoufal Mokrý.

Zatím eviduje kolem tisícovky přihlášek. „Pokud by měl někdo problém s přesunem na listopadový termín, samozřejmě mu přeložíme startovné na rok 2021. O vrácení však žádali jen dva lidi a jedna paní ještě z toho důvodu, že je těhotná a nepoběží v listopadu ani příští rok. Březen měla jako poslední možnost se proběhnout,“ vysvětlil pořadatel klání na Masarykově okruhu.

Organizuje navíc v půlce září Blanenskou desítku, se kterou zatím počítá. „Všichni čekáme, co řekne vláda České republiky. Když v září nebude možné závod pořádat, zrušíme jej. Nejsem pořadatel, který stále něco přesunuje. Není to vhodná cesta, festivaly taky letos rušíme. Na podzimu už by bylo strašně moc akcí, lidi by ani neměli peníze, ani čas pořád někde být,“ přemítal pořadatel Mokrý.