Kvůli rekonstrukci sokolovny ve Svatobořicích-Mistříně se tradiční listopadové kolo Národní ligy boxu uskutečnilo poprvé v Kyjova. Sklárenská hala přivítala šestaosmdesát boxerů z devatenácti klubů. „Akci hodnotíme jako vydařenou a v březnu příštího roku se chceme pořadatelství ujmout znovu. Otázkou je, zda opět na stejném místě,“ řekl trenér pořádajícího Box clubu Mistřín Patrik Kobliha.

Kyjov hostil 4. kolo Národní ligy boxu. | Video: Kryštof Neduchal

Podle pořadatelů nebyl s přesunutím akce do nových prostorů žádný problém. „Hlavní přípravy jako stavění ringu, rozmístění stolů a židlí pro realizační tým nebo nachystání stánku s občerstvením se stihly večer před událostí. Pomohli nám zástupci spřáteleného klubu BC Holíč.“ uvedl mistřínský funkcionář.

Více než šestihodinový maraton, který sledovaly na tribuně dvě stovky diváků, nabídl jedenačtyřicet zápasů Národní ligy boxu, další dvě utkání byla exhibiční. Zástupci pořadatelského klubu vzpomněli i úmrtí zakladatele mistřínského boxu Cyrila Vavříka. „V den konání akce to bylo přesně osmdesát let, co byl popraven nacisty v Drážďanech,“ vysvětlil Kobliha.

Ten měl v sobotu v ringu hned jedenáct svěřenců. Vítěznou premiérou se uvedl mistřínský Roman Paulík, který jednoznačně přebodoval Richarda Holackého z brněnského klubu Jetsaam Gym. „Dostal ho i do počítání,“ podotkl kouč.

Vítězná premiéra mistřínského Romana Paulíka

Zdroj: Kryštof Neduchal

Velkou bitvu zvládl i další domácí boxer Štěpán Šťastný, který se utkal v odvetě se zlínským Michalem Katerincem. „V duelu plném zásahů na obou stranách zvítězil nakonec těsným rozdílem 2:1 na body,“ pravil Kobliha.

Vítězství nad Emou Bartošovou z Prostějova vybojovala i Romana Danielová, která v Mistříně hostuje z BC Holíč.

Další triumf si připsal i Jakub Stehlík, který nastoupil už do svého osmého utkání. Ve vyrovnaném boji porazil slovenského soupeře Alexandra Glebova. „Kuba sbírá zkušenosti a po technické stránce svého stylu boxu se neustále posouvá. Příští rok přechází z kategorie školní mládeže do kategorie kadetů. Uvidíme, jak se mu v této věkové skupině bude dařit, ale věřím mu,“ zdůraznil Kobliha.

Zdroj: Kryštof Neduchal

Vítězství naopak uniklo domácímu Eriku Huňadymu, který podlehl Jiřímu Zajíčkovi z Mikulova. „Myslíme si, že měl zvítězit, ale rozhodčí zápas viděli jinak. U mnoha trenérů jiných klubů byl Erik vítěz,“ prozradil mistřínský trenér.

Naopak závěrečnou porážku svého svěřence Lukáše Babíčka, kterého překonal Vojtěch Šichtář z Olomouce, uznal. „Musím se poklonit nad uměním soupeře, který měl za sebou už šest utkání v soutěži s pravidly K1. Přestože Lukáš do té doby boxoval jen jeden zápas, svému soupeři vzdoroval a svým výkonem rozhodně nezklamal,“ dodal Kobliha.

VIDEO: Olympionik Bárta se v Kyjově rozloučil s profesionální kariérou

Obdiv diváků sklidil atraktivní duel mezi Ester Dvorskou z Prostějova a Slovenskou Timeou Fábryovou. Česká reprezentantka a mistryně republiky z roku 2022 nakonec těsně prohrála s několikanásobnou mistryní Slovenska 1:2.

Mezi muži nabídl zajímavou podívanou souboj zkušeného Michala Tareše ze Spider Box club Olomouc a Michala Vodáka z mikulovského oddílu. Tareš tento duel zvítězil T. K. O. (technický knockout – pozn. red.) ve třetím kole.