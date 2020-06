„V lese u Sportovního areálu U Červených domků ukázali oba bratři klukům pravou atletickou abecedu,“ popisuje trenér Tom Polák průběh netradičního tréninku.

První hodina patřila hráčům kategorie od druhé do páté třídy. Kluci se následně rozdělili na stanoviště, kde si pod vedením zkušených běžců vyzkoušeli hned několik nových cviků. „Byla to pro mladé hráče zase změna, protože se trénovalo v podmínkách, na které nejsou běžně zvyklí. Trénink byl super a věřím, že se to mladým hokejistům líbilo,“ dodává Polák.

Druhou hodinu věnovali Filip s Patrikem mladším a starším žákům. „Kluky jsme rozdělili na dvě skupiny, jedna s námi běhala kopce a druhá pod vedením Patrika a Filipa běžela okruhy o délce pět set metrů. Všichni kluci makali na sto procent. Měli jsme z toho s kolegy trenéry obrovskou radost,“ chválí své svěřence Polák.

JAN HOCHMAN