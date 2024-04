/PROGRAM/ Výjimečný souboj o postup do nejvyšší florbalové soutěže čeká o víkendu sportovní halu v Hodoníně. Dva domácí zápasy tam odehrají Bulldogs Brno s kladenskými Kanonýry. Série hraná na tři vítězné zápasy je 1:1.

Florbalisté brněnských Buldoků odehrají domácí zápasy play-off první ligy v Hodoníně. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Věřím, že pokud všichni budeme chtít Buldokům pomoci, dokážeme jim tady vytvořit domácí atmosféru. Řada jejich hráčů má na Hodonín vazbu,“ řekl bývalý brankář brněnského celku a současný majitel klubu Florbal Hodonín, Jiří Wagner. Na mysli měl například útočníka Michala Valachoviče nebo kapitána Jakuba Marka.

Ačkoliv Bulldogs přeje rychlý návrat do nejvyšší soutěže, očekává, že se série dostane do pátého zápasu. „Moc bych si přál, aby vyhráli sobotní utkání a dostali se v sérii do vedení. Pak se může stát cokoliv,“ sdělil Wagner.

Buldoci minulý víkend uspěli v Kladně po nájezdech, ve druhém duelu však ztratili náskok a nechali soupeře srovnat.

Finále play-off první ligy ve florbalu

Sportovní hala Teza v Hodoníně

Sobota: Bulldogs Brno – Kanonýři Kladno, 19.00

Neděle: Bulldogs Brno – Kanonýři Kladno, 16.00