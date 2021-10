Na tomto velkolepém národním šampionátu, který byl ozdoben ceremoniálem ocenění významných zápasníků a početnou diváckou kulisou, se představili také borci T.J. Sokol Hodonín, kteří pouze o tři roky staršímu pořadatelskému oddílu předali srdečné blahopřání.

Poté v duchu hesla, že sportovní jubilea se mají slavit sportem samotným, se hodonínští sokoli pustili do zápasnických bojů, po jejichž ukončení se mohli radovat ze zisku tří titulů Mistr ČR, tří stříbrných a dvou bronzových medailí.

Nejlepší zápasnické představení kariéry předvedl na třineckých žíněnkách Dominik Kubeš, který v žákovské kategorii ve váze do 52 kg zaslouženě zvítězil. V cestě za mistrovským titulem Kubeš položil všechny své soupeře na lopatky, přičemž neztratil ani jeden bod.

Svého přemožitele v krásné třinecké sportovní hale nenašel ani Alexandr Harca, který bral titul Mistr ČR v žákovské váze do 41 kg.

Zápasnická paráda se odehrála v juniorské kategorii ve váze do 55 kg, kde se mimo jiné utkali hned tři čeští reprezentanti Lukáš Grochál a Filip Bartošík z Hodonína a Filip Čapka z Ostravy. Tuto těžkou kategorii nakonec přesvědčivě opanoval Lukáš Grochál, který tak letos po úspěchu v kadetech získal již svůj druhý mistrovský titul.

Není se čemu divit, vždyť tento chlapec z hodonínské části Nesyt na rozdíl od mnoha jeho vrstevníků netrávil volný čas u počítače, ale od útlého dětství běhal po přilehlých polích a lesích, šplhal po stromech a přeskakoval Teplý járek, čemuž odpovídá i jeho kondice a muskulatura, ze kterých by plesalo srdce každého sportovního lékaře.

Grochál se nejdříve utkal s ostravským borcem Čapkou, který letos reprezentoval ČR na ME v Bulharsku. Tento souboj překvapivě skončil již v první periodě poté, co Grochál strhnul svého soupeře a dvakrát za sebou ho zvedl a provedl zadní zvrat, čímž zvítězil na technickou převahu.

Ve finále pak Grochál vyzval letošního pátého nejlepšího zápasníka z ME, Filipa Bartošíka. V tomto souboji oddílových kolegů se jako první prosadil Bartošík, který po první periodě vedl pět dva na body. Po přestávce však Grochál zařadil vyšší rychlost a převzal aktivitu.

Během pasování se mu dařilo získávat územní převahu a po jednom výpadu, kdy rozhodil soupeřovu rovnováhu, nasadil svůj korunní chvat záhlavák a zvítězil na lopatky. V reprezentačním mini souboji tedy zvítězil Grochál, na druhém místě skončil Bartošík a bronz bral Čapka.

Prostředí Těšínského Slezska náramně svědčilo i junioru Martinu Paulusovi, který si ve váze do 77 kg vybojoval stříbrnou medaili.

Paulus předvedl vyspělé zápasnické umění, které okořenil hned několika chvaty nejvyšší bodové hodnoty. Všechny soupeře ve vyřazovací fázi porazil na technickou převahu, přičemž nestačil jen na reprezentanta Michala Zelenku z Havlíčkova Brodu.

Těžkou cestu za stříbrnou medailí musel zvládnout žák Alexandr Lucký, který svedl tři vítězná utkání, přičemž v semifinále porazil dvojnásobného volnostylařského mistra ČR Maxe Bystroně z Ostravy, a to až v prodloužení o zlatý bod. Jedinou prohru utržil ve vyrovnaném finále s Václavem Satrapou z Havlíčkova Brodu.

Velkou pochvalu si za předvedený výkon zaslouží i juniorští bronzoví medailisté Jakub Šimčík a Tomáš Kotzian. Oddílová hrdost zaplnila srdce hodonínských zápasníků při pohledu na srdnaté souboje svého kamaráda, Vojtěcha Pauluse, který si v cestě za nepopulární bramborovou medailí poradil ve váze do 72 kg juniorů i s reprezentantem Janem Olivou z Hnidous, kterého položil na lopatky.

Představitelé T.J. Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně zvou v rámci velké říjnové náborové akce všechny rodiče a děti od pěti let k prohlídce fungování oddílu zápasu (pondělí, středa, pátek od 15:30 hodin v hodonínské sokolovně), při které budete moci potkat všechny výše uvedené medailisty.

Zpracoval: Jiří Baják, organizační pracovník a trenér oddílu zápasu T.J. Sokol Hodonín