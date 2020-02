Na turnaji Czech Junior & Cadet Open v Hodoníně česká reprezentace stolních tenistů bez medaile neskončila. Družstvo kadetek porazilo ve čtvrtfinále Rumunsko 3:1 a postoupilo do semifinále. V něm zdolalo Ukrajinu 3:1 a teprve až ve finále narazilo na silné Rusko. Po prohře 0:3 se české hráčky radují ze stříbrných medailí.

Mladé české stolní tenistky skončily v Hodoníně stříbrné. | Foto: Česká asociace stolního tenisu

Slaví trojice Tereza Bártová, Helena Sommerová a Kateřina Pisárová „První turnaj v roce a hned medaile. To je skvělé. Navíc po výhře nad Rumunkami. To se vždycky počítá. Holky dřely, hecovaly se a za to je musím pochválit,“ řekl trenér týmu Martin Pytlík.