A na co se těšit do další sezony? „Čeká nás toho hodně, zejména Veslařský klub Hodonín oslaví 115. výročí od svého založení a k němu chystáme obnovu Veslařského plesu po téměř čtyřiceti letech, pořádáme druhé kolo Českého poháru ve veslování na trenažeru, tradiční mezinárodní veslařskou regatu, Hodonínské drakobití a samozřejmě chceme obhájit umístění z letošního roku," dodal Švrček.

O týden později na republikovém šampionátu družstev se již jednalo o finálovou povinnost a medailovou smršť modro-bílých veslařů. „Je to nádherný pocit tvořit kompaktní tým závodníků, trenérů, fanoušků a rodičů, kteří si užívají chvíle u vody a pomáhají nám růst“, řekl předseda klubu Filip Švrček.

Svou dominanci ukázal Veslařský klub Hodonín zejména v mladších kategoriích, a to v mladším i starším žactvu chlapců i děvčat a dále v kategorii dorostenců. S velkou důležitostí, bojovností a jednotlivými body však pomohli všichni zapojení veslaři z ostatních kategorií.

Své kvality však Hodonínští dokazují po celý rok a díky tomu se zaslouženě stali druhým nejlepším týmem v Českém poháru napříč všemi kategoriemi a zároveň nejlepším mládežnickým týmem v kategorii do osmnácti let.

Veslařům z Hodonína podařilo v posledním důležitém závodě získat třetí místo na mistrovství České republiky družstev. Ryze mládežnický tým si došlápnul na obry plné dospělých z Prahy a velkých krajských měst, a o to víc překvapil celou veslařskou veřejnost.

