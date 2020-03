Kyjovanů se po sportovní stránce nijak nedotkla současná situace ohledně koronaviru, poslední utkání dlouhodobé části stihli odehrát na začátku března. „Skončili jsme devátí, takže se nás netýkalo play-off, ani zápasy o udržení. Kluci dostali volno a přípravu na novou sezonu bychom měli zahájit až na začátku srpna, kdy už snad bude situace lepší,“ poznamenal trenér Josef Ingr.

Hlavním předsezonním cílem byla záchrana, což se podařilo. „Trochu jsme pošilhávali i po play-off, ale měli jsme hodně zranění, takže nakonec deváté místo bereme. Oproti jihomoravské lize je to velký rozdíl, ve druhé lize je mnohem víc zkušených kvalitních basketbalistů. My jsme hrdí na to, že jsme sezonu odehráli výhradně s vlastními odchovanci, v čemž bychom chtěli pokračovat i v příští sezoně. K tomu máme i skvělé fanoušky, které nám mohou závidět i prvoligové týmy. Na domácí zápasy chodilo okolo 150 lidí a možná by jich bylo i víc, kdyby to umožňovala kapacita haly,“ vyzdvihl Ingr výhodu domácího prostředí.

Podle očekávání patřili k oporám hlavně zkušení borci – kapitán Lukáš Rubecký a pivot Michal Šušák, který dlouho působil i v nejvyšší soutěži. Nejlepším střelcem týmu však byl Filip Chludil, který si udržel průměr téměř 18 bodů na zápas. „Filip byl takovým naším skokanem sezony. Hodně na sobě pracuje a vyplácí se to. Věříme, že v jeho stopách půjdou i další kluci, máme řadu talentů i v dorostu. Příští rok chceme udržet tým z odchovanců, posily hledáme právě mezi nimi. A určitě bychom chtěli vybojovat play-off, které nám letos těsně uniklo,“ dodal Ingr.