Čtvrtý díl seriálu Škoda Cup Kyjovské Slovácko vyhrál v neděli za celodenního vytrvalého deště Michael Boroš z týmu Elkov Kasper, který přijel do cíle v Kyjově společně se svým týmovým kolegou Matějem Zahálkou. V průběžném hodnocení seriálu je pořadí opačné. „Týmově to klaplo, můžeme být spokojeni," řekl nadšeně Boroš.

Čtvrtý díl cyklistického závodu Škoda Cup v Kyjově ovládl Michael Boroš. | Foto: Jan Brychta

Na startu nedělního závodu chyběla většina jezdců celku ATT Investmens, kteří startovali v Maďarsku, a tak měli jezdci naší nejlepší stále Elkov Kapser ulehčenou roli. Na osmadevadesát startujících čekal okruh o délce 13,6 km, který absolvovali dvanáctkrát, tedy dohromady 164 kilometrů s celkovým převýšením přes 1800 metrů.

Nejpodstatnější moment závodu se odehrál v jedenáctém kole. Dvacet kilometrů před cílem za to vzali Boroš se Zahálkou a na čele závodu se osamostatnili. Za nimi do závěrečného kola vjížděla s minutovou ztrátou šestice jezdců a zbylý kvartet byl o další minutu zpět. Dvojice projela cílem nikým neohrožována a ani nespurtovala, vítěz minulého závodu Zahálka nechal tentokrát slavit Boroše. „V začátku odjela skupina, ale kluci vše kontrolovali. Pak se zrychlilo a začalo se to dělit. Ve finále to zkoušel skoro každý od nás z týmu a vyšlo to na nás dva s Matějem," uvedl v cíli spokojený Boroš.

Druhou skupinu přivedl do cíle Šimon Vaníček z ČEZ Cyklo Team Tábor, nejlepší jezdec kategorie do třiadvaceti let byl šestý Tomáš Obdržálek z Elkov Kasper.

Již dopoledne se jel na stejném okruhu BRILON CUP pro mládežnické kategorie a ženy. Po 86,2 kilometrech přijela do cíle s náskokem 7:26 Eliška Kvasničková ze SportRaces Cycling Team před Kristýnou Zemanovou z Brilon Racing Team MB , třetí Barbora Němcová z Dukly Praha již měla ztrátu +13:08.

Naopak závod juniorů byl naprosto vyrovnaný a rozhodovalo se až ve spurtu vedoucí čtyřicetičlenné skupiny. Z ní měl nejvíce sil Lukáš Sedlák z Force Fojtík Wilier Team, kterého na stupních vítězů doplnili Jan Bittner z Mapei Merida Kaňkovský a Robert Kobr z Roman Kreuziger Cycling Academy. Závod juniorek vyhrála slovenská naděje Viktória Chladoňová, která měla v cíli náskok téměř dvou minut na dvojici Adéla Pittnerová z Mapei Merida Kaňkovský a Iva Kovaříková z Ústecké centrum cyklistiky.

Výsledky - Škoda Cup (4. díl - Kyjovské Slovácko):

1. Boroš 4:01:40, 2. Zahálka (oba Elkov Kasper) stejný čas, 3. Šimon Vaníček (ČEZ Cyklo Team Tábor) +1:20, 4. Neuman (Elkov Kasper) +1:24, 5. Voltr (RRK group - PierreBaguette - Benzinol) +1:27, 6. Tomáš Obdržálek (Elkov Kasper) +1:28.

Pořadí po čtyřech závodech:

1. Zahálka 150, 2. Boroš 130, 3. Neuman 119, 4. Kašpar (ATT Investments) 82, 5. Vaníček (ČEZ Cyklo Team Tábor) 81, 6. Přidal (Elkov Kasper) 66.

Kategorie U23:

1. Přidal 66, 2. Obdržálek 53, 3. Camrda (ATT Investments) 36.

Nejlepší nováček:

1.Přidal 66, 2. Mráz (Elkov Kasper) 17, 3. Kadlec (reprezentace ČR U23) 13.

BRILON Cup:

Ženy: 1. Kvasničková (SportRaces Cycling Team) 2:00:49, 2. Krist. Zemanová (Brilon Racing Team MB) +7:26, 3. Němcová (Dukla Praha) +13:08, 4. Medveďová (SR) +18:17, 5. Hartychová (Dukla Praha) +24:11, 6. Kat. Hladíková (Brilon Racing Team MB) -1 kolo.

Junioři: 1. Sedlák (Force Fojtík Wilier Team) 2:00:10, 2.Bittner (Mapei Merida Kaňkovský), 3. Rob. Kobr (Roman Kreuziger Cycling Academy) oba stejný čas. Juniorky: 1. Chladoňová (SR) 1:45:43, 2. Pittnerová (Mapei Merida Kaňkovský) +1:57, 3. Kovaříková (Ústecké centrum cyklistiky) +5:00