V tu chvíli šlo všechno stranou. Výsledek ani body nikdo neřešil, hlavní bylo zdraví Lucie Flekové. Sobotní derby prvoligových házenkářek Kunovic s Hodonínem, které podle očekávání nakonec ovládl hostující tým 32:25, poznamenalo vážné zranění domácí klíčové spojky.

Pauza při zápase házenkářek Kunovic s Hodonínem | Video: Libor Kopl

Kunovická opora si ve 22. minutě za stavu 6:10 při pádu vážně poranila rameno. Po střelbě bez jakéhokoliv zavinění zůstala ležet na palubovce, bolestmi křičela. I když jí okamžitě přispěchali na pomoci trenéři a další funkcionáři, bývalá mládežnická reprezentantka dál trpěla.

„Všechny jsme byly vystresované. Nevěděly jsme, co bude. O Lucku jsme měly obavy,“ přiznává kunovická házenkářka Sabina Kutálková.

Podle domácí spojky nebylo jednoduché vrátit se zpátky do tempa, přepnout do sportovního režimu. „Pro mě osobně to bylo těžké. Ještě teď jsem z toho trošku mimo. Nakonec jsme se s tím ale popraly dobře,“ míní.

I. házenkářská liga žen, 21. kolo -

SHK KUNOVICE – HK HODONÍN 25:32 (10:19)

Nejvíce branek: Zálešáková 6/3, Vašíčková 5, Slunečková a Popelková 3 – Víchová 9, Kalinová 8/4, Vasyliaka 6, Krejčíková 3. Rozhodčí: Bečička, Horák. Vyloučení: 1:5. Sedmimetrové hody: 4/3 – 5/4. Diváci: 102.

Sobotní utkání se protáhlo o více než třicet minut, tak dlouho se nehrálo.

Čekalo se na příjezd záchranářů, hráčky obou týmů střídavě pozorovaly dění na ploše nebo se rozcvičovaly a všelijak udržovaly v tempu.

„Člověk v těchto chvílích ztrácí koncentraci, vychladnou mu svaly. Já jsem holkám říkal, aby zůstaly zahřáté, protože to smrdělo nějakým zraněním. Dopadlo to dobře. Nikomu se nic nestalo, což bylo hlavní,“ oddechl si hodonínský kouč Jiří Havlát.

Většina hráček podobnou situaci nikdy v kariéře nezažila.

„Pauza byla dlouhá, musely jsme být stále v pohybu, hýbat se. Nahecovaly jsme se ale dobře. Myslím, že nám přestávka i pomohla, ale samozřejmě je mi líto zraněné hráčky. Přeji jí brzké uzdravení,“ uvedla hostující křídelníce a nejlepší střelkyně první ženské ligy Laura Víchová.

Kunovice mají nečekaného střelce. Flek se trefil ve třetím zápase v řadě

Fleková už má za sebou vyšetření v uherskohradišťské nemocnici, podle lékařů si při utkání vyhodila rameno. „Byla jsem na dvou rentgenech, naštěstí nic zásadního neukázaly, takže budu mít čtyři týdny ortézu a pak pojedu na vyšetření do Olomouce. Tam se uvidí, co bude dál. Zda další operace, nebo to bude dobré. Teď musím jen doufat, že se vyhozením žádné vazy ani nic jiného neporušilo,“ informovala o svém stavu Fleková.

Její zranění bylo pro Kunovice zásadní.

Domácí celek měl bez své klíčové hráčky jen malou šanci na úspěch. I v oslabené sestavě se ale statečně rval, favorita trápil až do konce.

„Po zranění Lucky Flekové se toho hodně změnilo. Dost nás to ovlivnilo psychicky, odvíjel se od toho celý zápas. Snažily jsme se bojovat, hrát co nejlépe,“ uvedla Kutálková.

Domácí děvčata ale jen marně dotahovala náskok Hodonína. Vedoucí tým soutěže vstoupil do utkání lépe a brzy si vytvořil několikabrankový náskok, vedení pak po většinu utkání kontroloval, místy jej i lehce navyšoval.

„Byli jsme dostatečně motivovaní. Šlo nám o to, abychom celou sezonu nepohráli. Kunovice jako třetí tým tabulky měly být pro nás prověrkou před nadcházející baráží. Zápas hodnotím kladně. Utkání sice bylo emotivnější než bylo potřeba, za mě ale dobrý,“ pousmál se Havlát.

Favorizované hosty znovu táhla křídelnice Víchová. Slovenská házenkářka se v derby blýskla devíti brankami.

„Pokaždé odevzdá sto procent. Těží hlavně z první a druhé vlny. Víme, že se na ni můžeme spolehnout,“ chválí oporu kouč HK Hodonín.

Střelecky se dařilo i Kalinové, dobře však hrála i další hostující děvčata.

„Zápas jsem brala jako každý jiný, ale věděla jsem, že soupeř na nás bude nahecovaný, trošku proti nám. Hlavně kvůli divákům utkání bylo o něco dramatičtější, my jsme to však ustály. Za holky jsem ráda. Všechny byly fakt šikovné,“ uvedla Víchová.

Kunovické házenkářky se ve druhém poločase ještě zvedly, ztrátu malinko snížily, ale na zvrat neměly. „Byly tam i lepší chvilky, ale bohužel síly nestačily,“ povzdechla si Kutálková.

Hodonín tak vyhrál i jednadvacátý letošní duel a je blízko tomu, aby celou sezonu odehrál bez prohry.

„Jsem upřímně šťastná a hrdá na svůj tým. Ještě nás čeká jeden zápas, ale je fakt neskutečné, pokud to zvládneme. Snad to dotáhneme do konce a cíl splníme,“ přeje si nejen Víchová.

Reprezentantka Šustková posílila házenkářky Zlína. Chtěla jsem domů, vysvětluje

Házenkářky Hodonína završí parádní sezonu za týden doma proti Bohunicím, pak je čeká baráž o návrat do MOL ligy. „Chceme ji vyhrát, ale víme, že nás čeká ještě spousta práce,“ říká Víchová.

Slovácký celek se ale Poruby, proti které se nejspíše postaví, nebojí. „Poruba bude něco jiného. Bude záležet hlavně na našem nastavení. Soupeř je však hratelný. Pokusíme se na něj něco vymyslet, abychom byli konkurenceschopní,“ prohlásil Havlát.

Mladý kouč přišel do Hodonína letos v lednu, kdy na pozici hlavního trenéra vystřídal Aleše Kořínka. Tým zase o něco posunul, přiblížil návratu do mezinárodní soutěže.

„Jsem spokojený, ale je nás málo a taky trénujeme méně než bych chtěl. Ale na to, co máme odtrénováno, tak je to dobré,“ říká Havlát.

Stejné starosti však mají i na Bělince. „Je nás hodně málo, pomáháme si dorostenkami. Chtělo by to nějakou posilu, asi více tréninků,“ přemítá Kutálková.

Ale i v Kunovicích, které zakončí sezonu za týden v Hostivicích, hodnotí sezonu kladně. „Jsme třetí, můžeme být spokojené. Byl to podařený rok,“ dodává Kutálková.