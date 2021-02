Až ve čtrnáctém utkání letošního ročníku mezinárodní MOL ligy se Hodoňanky dočkaly prvního vítězství, když vyhrály na plzeňské palubovce přesvědčivě o pět branek. "Konečně jsme se dokázali soustředit celých šedesát minut. Výhra v Plzni by měla děvčata povzbudit. Bylo vidět, že to pro ně byla úleva. Věřím, že ještě potrápíme řadu soupeřů," hýřil po zápase optimismem trenér Antonín Střelec, který věřil, že jeho tým potvrdí zlepšenou formu hned v dalším kole ve Zlíně.

Jenže k utkání nakonec nedošlo. "Dvě naše hráčky měly pozitivní test na covid. Navíc některé holky bydlí spolu, takže hrozilo rozšíření nákazy. Proto je momentálně celý tým v karanténě. Ve čtvrtek nás čeká další testování. Pokud dopadne dobře, tak bychom se zase mohli vrátit do normálního tréninkového procesu," informoval o aktuální situaci Střelec.

Tento víkend měl mít hodonínský tým v soutěži stejně volno, další zápas ho čeká až v sobotu 27. února, kdy doma hostí Porubu. Kvůli karanténě tedy přijde jen o zápas ve Zlíně, jenž už je naplánovaný na náhradní termín 20. března. Větším problémem by neměl být ani několikadenní tréninkový výpadek. "Naopak si myslím, že by to holkám mohlo i pomoct, když si trochu odpočinou. To ale neznamená, že teď nic nedělají, ležáky jsme z nich neudělali. Všechny hráčky, které jsou negativní, dostali své individuální úkoly, jak se udržovat v kondici," upozornil hodonínský kouč.

Celá letošní sezona je vinou pandemie koronaviru hodně zvláštní, ostatně jako v drtivé většině sportů. "Třeba v první lize se stihla odehrát asi jen čtyři kola a teď všichni čekají, co bude dál. Naše soutěž se snad alespoň nějak dohraje, ale také moc nevíme, na čem jsme. Zatím stále nejsou daná pevná pravidla ohledně případného sestupu. My se musíme snažit dohrát sezonu co nejlépe a pak budeme čekat, jak rozhodne exekutiva. Určitě se chceme ale do dalšího ročníku nejvyšší soutěže přihlásit. To je pro nás priorita! Věříme, že se nám už podařilo stabilizovat náš mladý tým, který by měl nabité zkušenosti prodat v dalších letech. Chceme házenou v Hodoníně posunout do vyšších pater," odhodlaně prohlásil Antonín Střelec.