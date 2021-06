Břeclavské hráčky se z titulu radovaly naposledy v roce 2013. Od té doby vládly právě Hodoňanky. Až letos se zase karta obrátila.

Krásný příběh napsala zkušená Dana Čechová, která zakončila svoji bohatou kariéru pozvednutím poháru pro vítěze. A byla to právě ona, kdo vybojoval rozhodující pátý bod! „Líp to skončit nemohlo,“ pochvalovala si dvojnásobná olympionička, která však zahrála fanouškům na nervy. Ve čtvrtém setu klíčového zápasu s Ukrajinkou Bratejkovou totiž vedla už 8:1, ale prohrála ho 8:11! Ani to ji nepoložilo a rozhodla v pátém setu. „Ve čtvrtém setu jsem trochu neudržela nervy. Myslela jsem, že se to nějak uhraje, ale ono se to samo nikdy neuhraje. Asi to prostě musím mít komplikované, jinak by to nebylo ono,“ vtipkovala po zápase Čechová, která by měla u břeclavského týmu zůstat v roli trenérky.

Stejně jako Čechová získala dva body vítězek také týmová jednička Karin Adámková, velice důležitou výhru přidala hned v úvodní dvouhře Aneta Širučková, která s Bratejkovou odvrátila dva mečboly. „Už jsem s ní ve finálové série dvakrát prohrála v pátém setu a za stavu 8:10 jsem byla smířená, že to tak zase dopadne. Naštěstí se tak nestalo, ale byly to obrovské nervy,“ přiznala Širučková.

U Hodonína tentokrát bodovala jen Polka Natalia Partyková, která byla stoprocentní. Obranářka Markéta Ševčíková nedokázala zopakovat výborný výkon z druhého finále a doslova „zápas blbec“ prožila Solomija Bratejková. Ta předváděla místy fantastický pingpong, ale všechny tři zápasy smolně prohrála v pěti setech, když často soupeřkám pomohla prasátka. „Mia měla v prvních dvou zápasech smůlu v koncovkách. Zatímco první zápas v Břeclavi vyhráli domácí naprosto zaslouženě, tentokrát to bylo hodně o štěstí. Všechno to byly hodně vyrovnané zápasy. Každopádně divákům se to muselo líbit. My jsme měli smůlu, že se nám holky bodově sešly jen ve druhém utkání. Musím jim ale všem poděkovat a stejně tak soupeřům pogratulovat k výbornému výkonu,“ uvedl smutný hodonínský kouč Jaroslav Mikeska.

MSK GUMOTEX Břeclav ZFP GROUP – SKST Stavoimpex Hodonín A 5:3

Aneta ŠIRUČKOVÁ – Solomija BRATEJKOVÁ 3:2 (8,-7,-6,11,10), Karin ADÁMKOVÁ – Markéta ŠEVČÍKOVÁ 3:0 (4,8,5), Dana ČECHOVÁ – Natália PARTYKOVÁ 1:3 (8,-4,-4,-5), Karin ADÁMKOVÁ – Solomija BRATEJKOVÁ 3:2 (-14,9,1,-11,9), Aneta ŠIRUČKOVÁ – Natália PARTYKOVÁ 0:3 (-5,-3,-8), Dana ČECHOVÁ – Markéta ŠEVČÍKOVÁ 3:0 (6,6,6), Karin ADÁMKOVÁ – Natália PARTYKOVÁ 2:3 (-3,5,-7,12,-5), Dana ČECHOVÁ – Solomija BRATEJKOVÁ 3:2 (9,9,-9,-8,5). Konečný stav série: 2:1.

Po konci dramatického finále propukly naplno emoce. Zatímco na hodonínské straně nechyběly ani slzy, domácí tým byl v euforii. „Ten týden byl strašně dlouhý, moc jsem toho nenaspal. Závěr ale pro nás skončil geniálně, když rozhodla Dana v posledním utkání své kariéry. A teď jdeme slavit,“ zavelel Roman Čech, kouč domácího týmu a zároveň manžel hlavní hvězdy zápasu.