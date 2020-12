„Hodně mě zasáhlo, jak musí tato organizace bojovat s finančními problémy, proto jsem oslovil známého siláka Reného "Golema" Richtera, který po celém světě se svým synem sbírá světové rekordy, jestli by mohl pro můj projekt přispět světovým rekordem. Můj nápad se zalíbil, takže nejen on, ale i jeho syn přislíbili překonat světový rekord,“ říká zakladatel a bývalý prezident organizace armwrestlingu v České republice.

I když datum akce musel kvůli vládním nařízením o dva měsíce odložit, nakonec se uskuteční v neděli. „Jsem rád, že Golem dostal pro můj projekt od organizace pro uznávání světových rekordů po celém světě sídlící v USA zelenou,“ těší Rylku.

Rekordy pro charitu Rajhrad 2020

Datum konání: neděle 20. prosince 2020

Místo konání: Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Jiráskova 47, Rajhrad 664 61

Program akce: 14.00 - tisková konference, 14.30 - pokusy o dva světové rekordy

Číslo účtu a více info na: www.rajhrad.charita.cz/podporte-nas/

O co v rajhradském hospici půjde? Příběh je takový… „Devítiletý chlapec Tate Fegley z Mindenu v Louisianě překonal na konci ledna v kategorii do dvanácti let světový rekord v mrtvém tahu. Matthias Richter by rád tento rekord posunul za hranici 105 kilogramů a dokonce, z důvodu své věkové výhody, bude tuto váhu zvedat pouze jednou rukou a ne oběma jako jeho devítiletý soupeř. Pro světový rekord na zvednutí jednou rukou mu přitom stačí pokořit hranici osmdesát kilo, ale pro Matthiase, který bude v daném měsíci oslavovat dvanácté narozeniny, je toto výzva, aby sám sobě dokázal, že na to má,“ říká Rylka.

Jeho otec René Richter bude ohýbat mince v zubech bez použití jakékoli ochrany. Dosavadní rekord činí pět kusů za jednu minutu. „Jak sám říká, neví, jak dlouho mu budou ještě držet zuby pohromadě, protože už není nejmladší a jeho chrup už ledacos zažil. Pojede ale naplno, bez ohledu na bolest či úraz, aby rekord nejenom překonal, ale potencionálnímu soupeři posunul laťku hodně vysoko,“ věří Rylka.

Pořadatel mnoha sportovních akcí chce díky nevšednímu projektu probudit stejnou solidárnost v občanech České republiky, jako se to povedlo Britu Moorovi, a pomoct charitě v Rajhradu v jeho nelehké finanční situaci. Akci pojmenoval Rekordy pro charitu Rajhrad. Kvůli bezpečnostním a hygienickým nařízením se uskuteční pouze pro mediální partnery, bez účastí diváků.