„Je to velký úspěch. I když jsme mezi nejlepšími osmi týmy Evropy počtvrté za sebou, nemůžeme to brát jako samozřejmost. Samozřejmě díky přijatelnému losu jsme věřili, že ze skupiny postoupíme, takže všichni nyní máme radost a pevně věříme, že se nám konečně podaří postoupit ještě minimálně o jedno kolo dále," uvedl marketingový manažer hodonínského klubu Ondřej Lapčík.

Bývalý mládežnický reprezentant ve Francii zaskakoval za hlavního trenéra Mikesku a v nové roli slavil zasloužený postup.

„Svůj cíl jsme splnily, cokoliv dalšího bude jen skvělá nadstavba, takže můžeme jít do čtvrtfinálového zápasu s čistou hlavou a bez zbytečného tlaku. Vyřazovací část už by se navíc měla hrát klasickým systémem doma-venku, takže se moc těším také na atmosféru domácího zápasu v lednu v Hodoníně," uvedla stolní tenistka Natália Partyková.

Český vicemistr se v Métách představil v nejsilnější sestavě. Ve skvělé formě se prezentovala zejména Japonka Sakura Moriová, která v dresu Hodonína startovala v Lize mistryň už v minulé sezoně.

Stolní tenistky Hodonína postoupily počtvrté za sebou do čtvrtfinále Ligy mistryň.Zdroj: SKST Hodonín

Důležité body zajistila i ukrajinská obranářka Tetyana Bilenková, jež ve slováckém klubu nahradila krajanku Brateykovou.

Sympatická hráčka totiž v Hodoníně skončila kvůli příteli, se kterým odcestovala do Německa, kde pokračuje v kariéře.

Bilenková se ale ukázala jako adekvátní náhrada. „Je to nesmírně zkušená a platná hráčka, vellá profesionálka. Byla minimálně na dvou olympiádách. Ví dobře, jak se má připravit,“ chválí novou zahraniční akvizici Lapčík.

„I díky ní momentálně máme hodně nečitelný tým,“ usmívá se. „V družstvu totiž máme nejen obranářku, ale i levačku a Asiatku, což je hrozně zajímavý mix,“ přidává závěrem.

V české extralize ale Hodonín nemůže s Bilenkovou počítat. Ukrajinská hráčka je totiž smluvně vázaná v Polsku, nastupovat bude pouze v Lize mistryň, což pravidla ETTU umožňují.

Jihomoravanky nyní budou čekat na čtvrtfinálový los. Jelikož ze základní skupiny do vyřazovacích bojů postoupily až z druhého místa, vyfasují jednoho z trojice favoritů.

Stolní tenistky Hodonína by se rády vyhnuly polskému Tarnobrzegu, německý Berlín ani francouzský Etival s Hanou Matelovou by jim naopak nevadil. „S nimi bychom si to mohli rozdat na férovku,“ věří Lapčík.

K dispozici ale musí být Sakura Moriová. Bez Japonky by to měl zbytek týmu velmi složité. „Ještě neznáme termín čtvrtfinále, nevíme, zda nedojde ke kolizi s japonskou ligou. Pokud bude k dispozici, společně s Bilenkovou a Partykovou to pro nás bude hratelné,“ je přesvědčený,

Čtvrtfinále Ligy mistryň už by se mělo hrát klasickým systémem doma-venku. Jen v případě zhoršení koronavirové situace v Evropě se play-off odehraje formou turnaje na jednom místě.

Stolní tenistky Hodonína ale na další boje nemyslí. Nyní si užívají pobyt ve Francii. Jen Méty vyměnily za Paříž, kde navštívily Eiffelovu věž i další známé památky, jako bonus je čeká fotbalové utkání ženské Ligy mistryň mezi PSG a Realem Madrid. „Chtěli jsme na Messiho, bohužel v tomto termínu mají volno,“ dodal Lapčík.

Liga mistryň 2021/2022, 2. fáze



Výsledky: SKST PLUS Hodonín – Girbau-Vic Tt 3:1

Natalia PARTYKOVÁ – Sofia-Xuan ZHANG 1:3 (-7,8,-8,-5), Sakura MORIOVÁ – Tamolwan KHETKHUANOVÁ 3:0 (8,5,7), Tetyana BILENKOVÁ – Charlotte CAREYOVÁ 3:0 (5,1,9), Sakura MORIOVÁ – Sofia-Xuan ZHANG 3:0 (6,9,3).

Metz TT – SKST PLUS Hodonín 3:2

Adina DIACONUOVÁ – Tetyana BILENKOVÁ 3:0 (13,12,7), Dina MESHREFOVÁ – Sakura MORIOVÁ 2:3 (7,9,-7,-3,-1), Jiaduo WU – Natalia PARTYKOVÁ 1:3 (-5,7,-7,-6), Adina DIACONUOVÁ – Sakura MORIOVÁ 3:0 (4,13,8), Mariia TAILAKOVÁ – Tetyana BILENKOVÁ 3:2 (5,-9,6,-7,0).

TTC Novi Sad – SKST PLUS Hodonín 1:3

Reka BEZEGOVÁ – Sakura MORIOVÁ 0:3 (-1,-5,-4), Tijana JOKIČOVÁ – Natalia PARTYKOVÁ 3:1 (-7,9,10,7), Aneta MAKSUTIOVÁ – Tetyana BILENKOVÁ 0:3 (-2,-8,-8), Tijana JOKIČOVÁ – Sakura MORIOVÁ 0:3 (-4,-4,-5).