Úspěšnou sezonu chtějí zakončit domácí radostí. Takový je plán florbalistů Očova Hodonín před posledními dvěma zápasy, které sehrají v sobotu ve sportovní hale Teza.

Florbalisté Očova Hodonín prožívají povedenou sezonu v Jihomoravské lize. | Foto: Očov Hodonín

Tým trenéra Martina Slabého bojuje o udržení třetího místa v Jihomoravské lize, od čtvrtých Dolních Bojanovic je dělí jen lepší skóre. Oba celky jsou v soutěži letošními nováčky.

„Náš cíl byl do pátého místa. Můj tajný osobní do třetího, takže spokojenost. Navíc když zohledníme i to, že téměř polovina týmu jsou junioři a před sezonou nám hlavně ze zdravotních důvodů vypadlo hned šest hráčů, nemáme se za co stydět,“ řekl Deníku trenér Slabý.

HOST DENÍKU: Že bych v Hodoníně prohrál? Neexistuje, říká bojovník Pavel Lamacký

Stěžejní přednost současného kádru je podle něj v soudržnosti. Funguje parta, jež se nesloží při prvním problému. Trenér Slabý to dokládá například nedávným utkáním proti Kyjovu.

„Vždy, když jsme dostali gól, dokázali jsme odpovědět. Taky se umíme dobře připravit na důležité zápasy. Pokud splníme vše, co máme, porazíme každého,“ tvrdí Slabý.

Očov je v Jihomoravské lize momentálně nejlépe postaveným celkem z Hodonínska. Daří se mu, ačkoliv se skoro celou dobu musí obejít bez kapitána Romana Hrdiny, jenž je pracovně mimo. Podle trenéra by s kapitánem v sestavě byl bodový součet ještě lepší.

Kdo hraje o víkendu v Hodoníně?

Sobota 20. dubna, sportovní hala Teza

9.00 , Očov Hodonín – Hornets Brno B

, Očov Hodonín – Hornets Brno B 12.00 , F.A.T.R. Dubňany – Hornets Brno B

, F.A.T.R. Dubňany – Hornets Brno B 13.30 , Očov Hodonín – Skurut Hai Brno

, Očov Hodonín – Skurut Hai Brno 15.00, F.A.T.R. Dubňany – Gepardi Brno

„Máme hodně mladý tým, který v některých zápasech doplácel na nedostatek zkušeností. Roman právě tyto zkušenosti přináší, umí tým uklidnit a hlavně přispět i gólově. Věřím, že s ním v sestavě bychom měli minimálně o dvě výhry více,“ je přesvědčený.

Když měl odpovědět na dotaz, který z jeho svěřenců letos příjemně překvapil, označil celou soupisku. Přesto jedno jméno padlo: Petr Příkaský.

„Od začátku sezony si udržuje vysokou a vyrovnanou výkonnost. Z pozice obránce se nebojí jít do situace jeden na jednoho, umí vystřelit i rozehrát. Možná nenápadný, ale jeden z nejlepších beků ligy,“ vysekl Slabý pochvalu.

PODÍVEJTE SE: Životní trefa. Dunda gólem od praporku vystřelil Hodonínu výhru

O víkendu Očov sezonu zakončí, už nyní ale řeší, jak bude vypadat kádr v té další. Cílem je udržet stávající sestavu a vhodně ji doplnit. „Máme vytipovaných několik hráčů, u kterých si myslíme, že budou přínosem jak na hřišti, tak v kabině,“ dodal trenér.