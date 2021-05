Ve španělské Santa Susanně nebyl Pavel Forman poprvé a stejně jako minule uspěl. „Byl jsem tam s českou reprezentací na mistrovství Evropy už v roce 2018 a bylo to skvělé. Tehdy jsem si přivezl taky medaili, ale v jiné kategorii. I tentokrát jsem byl součástí české reprezentace. Letos to bylo trošičku náročnější kvůli povinnému testování a všem těm opatřením, ale dalo se to zvládnout,“ připomněl netradiční průběh kyjovský silák.

Současná výjimečná situace mu komplikovala přípravu, ale přece jen ne tolik, jako některým jiným sportovcům. „Na tuto soutěž jsem se připravoval od začátku letošního roku. Naštěstí mám vlastní fitness v Kyjově, protože jinak by nebyly v této divné době, kdy bylo všechno zavřeno, podmínky úplně ideální. Vlastně jen díky tomu jsem se mohl připravovat, jak jsem potřeboval. A je to spousta hodin a spousta zvednutých kil, než můžete někam vyrazit,“ uvedl Forman.

Kulturistika není jen o samotném cvičení, rozhoduje mnoho faktorů. „Je to taky spousta snězeného jídla, které vám musí někdo připravit. A ten, kdo se o toto stará a ví, co a jak, je manželka Radka. Všechno mi nachystá a snaží se, abych byl co nejvíce v klidu a tak je to pro mne všechno jednodušší. Je mi velkou oporou, za což jí tímto moc děkuji. Ale taky díky všem okolo, kteří to už znají a podporují mne, jak se dá. Ono když vám chybí cukr v dietě, je to na člověku znát. Sparring Michal a syn Tomáš by o tom mohli mluvit celé hodiny,“ připomněl Forman i důležité členy svého týmu.

Samotná soutěž kulturistů má několik fází. „Tentokrát mi to vyšlo dobře, protože moje kategorie Masters byla hned první soutěžní den po obědě, takže žádné nekonečné čekání, ale ani žádný ranní spěch. V den závodu přišel na řadu ještě nástřik těla potřebnou barvou, aby to trochu vypadalo (používám hnědou až tmavě hnědou) a pak už jen pořádně rozcvičit a napumpovat, aby se ukázalo, jestli jsem ty čtyři měsíce nezahálel. Samotné klání je v podstatě na každé soutěži stejné. Mění se jen soupeři. Takže jako vždy povinné postoje, pak postoje určené rozhodčími a pak to zábavné pózování, kdy se jeden před druhým předháníme, kdo se víc ukáže a sami si určujeme pózy. Následně přichází první chvíle pravdy a čekáte, jestli jste postoupili mezi šest nejlepších do finále. Mezi ty, kteří budou předvádět svou vlastní minutovou sestavu s vlastní hudbou, kterou si připravili. A já jsem letos opět svou sestavu ukázal. Pro mě to znamenalo neskutečnou radost,“ dodal jeden ze čtyř českých medailistů na šampionátu v Santa Susanně, kde se představilo celkem téměř 1200 soutěžících.