Ještě loni hrál třetí švýcarskou ligu, v níž se stal nejlepším střelcem soutěže. V létě si ho vyhlédl jako posilu prvoligový celek SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried. A skok o dvě soutěže výš zvládl Matěj Fraňo bravurně. Ve čtyřech odehraných zápasech si připsal pět branek a dvě asistence, což ho řadí na čtvrté místo v tabulce kanonýrů. A jeho týmu patří průběžná druhá příčka.

Parádní měl především svoji premiéru mezi elitou. Na hřišti Grenchenu se trefil hned čtyřikrát a výrazně přispěl k výhře 8:6. „Zápasy s Grenchenem jsou brané jako derby, takže můj začátek byl výborný. Jenže další zápasy už byly těžší, v nejvyšší soutěži se hraje úplně jiným stylem než na jaký jsem byl zvyklý. Čekal jsem, že to bude rozdíl, ale ne až takový. Hraje se tady hodně silově, za zápas dostanu spoustu hitů, každé střídání bolí. Určitě si tady s míčkem moc nemůžu hrát, na všechno je míň času,“ říká kyjovský odchovanec.

Přes mírné obtíže s přechodem na vyšší úroveň je v klubu maximálně spokojený. „Máme mladý tým, který má do budoucna obrovský potenciál. Soutěž je hodně kvalitní, překvapily mě i divácké návštěvy. Na zápasech je třeba tři sta padesát fanoušků, což je na hokejbal docela dost.Jsem rád, že jsem se zatím ve Švýcarsku dokázal prosadit. Někteří lidé mi moc nevěřili, o to větší motivaci jsem ale měl,“ tvrdí Fraňo, který se po přerušení švýcarské ligy připravuje individuálně. „Zůstal jsem ve Švýcarsku. Máme tréninkové plány od klubu, já navíc spolupracuji s kondičním trenérem Dominikem Kucerem,“ dodává hokejbalový talent, který se už nemůže dočkat, až se vrátí do zápasové zátěže.