Amoru to umožnilo nastoupit bez respektu a velice aktivně. Zatlačil domácí na jejich polovinu, vytvářel si šance a v osmé minutě svítil na ukazateli skóre zaslouženě stav 0:3. „Tango na nás vyběhlo s klasickou druholigovou sestavou. My jsme chtěli odčinit minulý prohraný zápas se Zlínem a i ty předchozí, v nichž jsme nehráli dobře. Jsem rád, že se to podařilo. Kluci konečně zahráli na sto procent. Skvělým napadáním a agresivitou jsme soupeře v prvních deseti minutách nepouštěli za polovinu,“ popsal úvod zápasu trenér Amoru Ladislav Štrublík.

Po dobrém startu si ale jeho svěřenci vybrali oddechový čas a málem na to doplatili. Hodonín v podstatě z první velké šance snížil na 1:3 právě Leasurem a po 46 vteřinách dal kontaktní gól Radim Kleiber. A pro hosty mohlo být ještě hůř, když se před Josefem Buriánkem zjevil zcela osamocený Michal Bidmon. Hostující brankář bravurním zákrokem svůj tým podržel. „Měl jsem obavu, abychom se psychicky nepoložili. Ale Tango B nám sedí, jako soupeř. Opět jsme se soustředili na hru, zvýšili jsme pohyb a třemi brankami jsme ve skóreznovu výrazně odskočili,“ zdůraznil kouč hostů.

Nejprve završil hattrick kapitán Ondřej Nový a šestý gól Petra Němce prakticky znamenal rozhodující náskok. Domácí jej na začátku druhé půle sice snížili, ale až do třicáté minutě měl Amor hru pod kontrolou. „Pak domácí začali hrát power-play a dostali nás pod tlak. My jsme přestali být na míči a hra trpěla rozházením formací a dostřídáváním jednotlivých hráčů. Ale než soupeř snížil měli jsme minimálně dvě jasné tutovky přes půlku hřiště do prázdné branky. Bohužel netrefili jsme ji a přišel trest. V poslední minutě Tango snížilo až na 6:7 a bylo z toho zbytečné drama,“ upozornil Štrublík.

To mohl ukončit pětadvacet vteřin před koncem Ondřej Nový, jenže z desetimetrového kopu trefil jen tyčku. „Odvážíme si cenné tři body. Nechci Tango snižovat, ale tento zápas měl skončit úplně jiným rozdílem. Bohužel naší nezkušeností vždy vrátíme soupeře do hry a poté se strachujeme o výsledek. Přesto musím hráčům poděkovat za velmi dobrý výkon. Hlavně co se týká jejich přístupu a bojovnosti. V rozehrávce a kombinaci to pořád ještě nebylo úplně podle mých představ, ale na tom určitě zapracujeme. Pochvalu zaslouží i naši fanoušci, kterých nebylo málo a hlavně skupinka od našeho brankáře Jofy Buriánka famózně fandila celý zápas,“ chválil trenér Amoru.

II. liga skupina východ

Tango Hodonín B - Amor Kloboučky Vyškov 6:7

Poločas: 2:6. Branky: 9. Leasure, 10. a 39. Klieber, 24. Kubisa, 36. Beneš, 37. Rehák - 4., 8. a 14. O. Nový, 7. Ševčík, 14. Selinger, 18. a 28. P. Němec. Rozhodčí: Kliner, Petr. ŽK: Beneš, Rehák, Bidmon (vš. Tango).

Tango B: Jankovič (Parobek) - Vanda, Bidmon, Beneš, Janulík, Varmuža, Rehák, Ferby, Kubisa, Jakubíček, Klieber, Leasure.

Amor: Buriánek - Koudelka, Ondřej Nový, Ševčík, Petr Němec, Tichý, Selinger, Chubirka, Chadima, Lukáš Němec.