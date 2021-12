Futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov hostí lídra tabulky. Tangu mají co oplácet

Trochu překvapivý lídr tabulky druhé ligy futsalistů Tango Hodonín přijede v sobotu do Vyškova k utkání devátého kola. Do čela se Tango dostalo po vítězné šňůře pěti utkání, do které patří i vítězství 5:3 nad Amorem v letošním prvním vzájemném utkání, které se hrálo zhruba před dvěma týdny rovněž ve Vyškově.

Amor Kloboučky Vyškov, ilustrační foto. | Foto: Tomáš Srnský

II. liga

9. kolo:

Amor Kloboučky Vyškov

- DC Tango Hodonín

Sobota 4. prosince, 19.00 hodin, SH ZŠ Vyškov, Purkyňova.

Tabulka:

1. Hodonín 8 6 1 1 51:35 19

2. Vys. Mýto 8 5 1 2 42:26 16

3. B. Ostrava 8 4 0 4 36:44 12

4. Olomouc 7 3 1 3 40:37 10

5. Amor KV 8 3 1 4 31:31 10

6. Modřice 7 0 0 7 18:45 0

První zápas: Amor - Tango 3:5 (1:4). „Tango nás tehdy v prvním poločase jednoznačně přehrálo. (vedlo 4:1, pozn. red.) Druhý poločas už byl z naší strany mnohem lepší a nakonec jsme mohli i vyrovnat. Bohužel se to již nepodařilo. Tango v posledních zápasech ustálilo sestavu a hraje skoro ve stejném složení. Především je táhne první lajna, kde udávají prim Tomáš Ťok s Romanem Sopuškem. Pokrýt tuto dvojici bude klíčové, ale nesmím zapomenout ani na Petra Bohuna a jeho průniky,“ upozornil na přednosti soupeře trenér Amoru Vladimír Štrublík. Tou největší ale určitě je kvalitní kombinační hra s dobrým pohybem. V poslední době Hodonínským vychází power-play. Jejich aktuální formu nejlépe vystihuje zmíněná vítězná série, takže Amor čeká mimořádně silný soupeř. Amor se na přední příčky II. ligy nedotáhl. Jen dobrý poločas na Tango nestačil „My zkusíme výsledkově navázat na minulé utkání a herně minimálně zopakovat druhý poločas s Tangem. Pak máme rozhodně šanci zvítězit. Očekávám utkání ve výborném tempu a věřím, že se diváci budou bavit. Pokud se chceme vrátit do boje o přední příčky v tabulce, tak musíme zvítězit. Doufám, že dorazí co nejvíce fanoušků a pomůžou nám,“ přeje si kouč Amoru. Pro zápas nemůže počítat s Pavlem Tichým (karanténa, pozn. red.), brankářem Markem Vrbou, který se doléčuje po zranění, a dlouhodobě chybějícím Sebastianem Pallou.