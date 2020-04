Kořínek se místo začátku dubna do Zlína vrátil už v polovině března. „I když se zrušily některé lety, povedlo se nám přebookovat letenky a chytit dřívější spoj,“ oddechl si sedmatřicetiletý rodák z Vlkoše u Kyjova.

Nyní někdejší jednička zlínského Fastavu čeká, jak se šíření nebezpečné nákazy bude dál vyvíjet. „Samozřejmě komplikace to není jenom pro sportovce, ale pro všechny lidi. Bohužel se situací momentálně nic neuděláme,“ ví dobře Kořínek.

Přitom ještě před pár týdny byl naprosto v klidu a na jihu Evropy se pečlivě připravoval na letošní sezonu. I když informace o nebezpečném koronaviru měl, zprávy z Číny ho nijak zvlášť neznepokojovaly. „Ze začátku jsem události sledoval zpovzdálí. Vypadalo to na nějakou chřipku, která u nás bývá každý rok,“ líčí.

Postupně se ale virus rozšířil po celém světě a dostal se i do Evropy. Přední český golfista ale poblíž pohoří Sierra Bermeja dál trénoval, žádnou nervozitu nepociťoval. „Bydleli jsme mimo město, přímo na hřišti. V jednu chvíli jsme začali přemýšlel o návratu. U nás v Česku již byly nějaké opatření, ale ve Španělsku to nebylo tak velké. Všechno fungovalo, obchody byly otevřené, takže jsem usoudil, že pro mě bude lepší, když tam zůstanu a budu dál trénovat,“ říká.

Nakonec se však i situace na jihu Evropy vyhrotila. Španělská vláda rovněž zavedla přísná opatření. Zavřela všechny sportoviště, nakažení lidé museli do karantény. „V tu chvíli nám bylo jedno, zda jsme tam, nebo se vrátíme domů. Jelikož jsme nemohli hrát, snažili jsme se dostat domů,“ popisuje.

Pro Kořínka měla sezona začít už 22. dubna. Nyní ale ví, že si na první letošní akci počká. Skoro třetina turnajů totiž byla zrušena, u dalších klání organizátoři váhají. „I kdyby se ale v Česku začalo hrát začátkem června, žádný velký problém by to nebyl,“ je přesvědčený Kořínek.

GOLF JE NA DRUHÉ KOLEJI

Jelikož ale cestuje po celém světě, sleduje také situaci v zahraničí. „Nyní je ale zbytečně si tím zabývat. Lidé mají úplně jiné starosti než řešit golf, který je na druhé koleji,“ ví dobře.

Rodák z Vlkoše je ale na další souboje dobře nachystaný. Povedla se mu příprava, ve Španělsku absolvoval několik jednodenních turnajů. „Samozřejmě pořád je na čem pracovat, ale hry nebyly špatné. Vypadalo to, že to bude dobré,“ uvedl.

Letos by měl startovat v závodech Challenge a European Tour. Cíl je jasný. Sedmatřicetiletý golfista chce vylepšit statistiky a zabojovat o kartu na příští rok. A samozřejmě získat nějakou finanční odměnu, kterou potřebuje nejen na živobytí ale i k další kariéře. „Peníze, co si vydělám, dávám zpátky do sportu,“ říká.

Kvůli koronaviru zůstává bez jakýchkoliv příjmů. „Samozřejmě každý z nás má nějaké sponzory, partnery, ale v Česku to není po této stránce úplně optimální,“ přiznává. „Poslední turnaje skončily v někdy v říjnu, v listopadu, takže pět měsíců jsme bez možnosti vydělat si nějaké peníze. V tomto je to složité. Žádné jiné příjmy nemáme, takže čím déle bude tato situace trvat, tím to bude složitější. S tím ale bojují i další lidé, ne jenom my sportovci,“ dodává.