Steklý se během třídenního šampionátu v Německu postaral o jedinou českou medaili. Před ním žádný junior podobně uspět nedokázal.

„Je to super. Jsem jediný chlap z Česka, který má titul,“ radoval se po životním úspěchu.

Na návštěvu hodonínské radnice dorazil společně se svou maminkou Libušou, která je zároveň jeho trenérkou a také zakladatelkou Klubu sportovního bruslení Hodonín.

Člen oddílu ze Slovácka se v letošní sezoně zaměřil na starty mezi juniory, v minulé sezoně přitom startoval mezi seniory.

V závodech Světového poháru se snažil kvalifikovat na olympijské hry do Pekingu, což mu nevyšlo. „Letos jsem si řekl, že jsem poslední rok junior, tak se budu soustředit na závody se svými vrstevníky a užívat si to,“ uvedl s úsměvem.

Životního výsledku dosáhl prakticky v Inzellu, kde se po konci v tréninkové skupině reprezentačního kouče Petra Nováka dlouhodobě připravuje.

„V životě jsem neudělal lepší rozhodnutí než skončit v té skupině. Začátek byl ale strašně náročný. Sehnat peníze, trenéry a vyřešit, jak bude vše fungovat. Jakmile jsme vše dali do pohybu, tak to funguje nádherně a nemůžu si stěžovat," řekl ČTK Steklý, jehož vedle tamních trenérů připravuje také matka Libuša. „Ze strany svazu je to složitější, protože oni nejsou úplně nadšení a trochu nám hází klacky pod nohy, ale snad teď, když jsem mistr světa, bude komunikace lepší," přál si.

V následujících dnech čeká Steklého cesta do Calgary, kde devatenáctiletý závodník absolvuje kvalifikační závody pro další sezonu. „Stejně jako v minulém roce bych tam chtěl zajet nějaké rychlé časy a zase vylepšit svá maxima," uvedl.

V letošním roce už bude soutěžit mezi seniory. „Začnu nanovo a budu se snažit prosadit se. Bude to náročnější než mezi juniory, ale jde o to snažit se," dodal.