Jednatřicetiletá rodačka z Jankovic na Kroměřížsku stejně jako mužští kolegové Pavel Širuček a Lubomír Jančařík v Japonsku absolvovala několik tréninků. Přímo v Tokiu se snaží připravit na ostrý start turnaje.

Zatímco chlapi se připravovali spolu, Matelová si domluvila trénink s Lucemburčankou Sarah De Nutteovou. „První trénink byl jen opravdu zahřívací, až v úterý jsem zvládla dvě fáze. A taky jsem konečně dostala do hlavní haly, abych si vyzkoušela, jak to tam lítá,“ říká.

Prostředí v Tokiu se jí líbí. „Hala je moc hezky připravená, krásně do červena. Když vidím, jak to všechno organizátoři nachystali, opět mě zamrzelo, že to bude bez diváků. Jinak by to bylo opravdu perfektní,“ přiblížila na svazovém webu členka francouzského týmu Etival.

Česká stolní tenistka má k dispozici nejen hlavní halu Metropolitan Gymnasium Tokio, kde se bude hrát i celý turnaj, ale navíc i jednu tréninkovou arénu na jiném místě.

Bývalá hráčka Hodonína si pobyt v dějišti letošních olympijských her užívá. Také cesta vládním speciálem byla podle členů pětičlenné výpravy stolních tenistů příjemná, ale dlouhá. S mezipřistáním v Novosibirsku na dotankování a výměnu posádky let trval jednadvacet hodin!

Z Prahy nekompletní česká výprava odletěla v pátek kolem poledne a do Tokia přiletěla následující den v devět hodin ráno.

„Po příletu nás čekala náročná procedura ověřování testů, kódů v aplikaci a další náležitosti, které jsou nutné pro vstup do Japonska. Pořadatelé přichystali několik opatření, aby hry proběhly s co možná nejméně pozitivními případy na covid-19. V neděli se dospávala únava z dlouhé cesty a časového posunu sedmi hodin, v průběhu dne pak individuálně procházky, nebo lehké proběhnutí a protažení,“ informoval trenér ženské reprezentace Petr Nedoma.

Olympijské hry v Tokiu startují v pátek 23. července a poslední sady medailí se budou rozdávat 7. srpna. O den později bude na programu už jen slavnostní zakončení her.

Stolní tenisté a tenistky budou hrát v pěti soutěžích. Poprvé v historii se kromě dvouher a soutěží družstev bude hrát také smíšená čtyřhra.

Čeští zástupci se však kvalifikovali pouze do singlů. Ty začínají hned druhý den soutěží, tedy 24. července. Vítězku dvouhry žen budeme znát 29. července a vítěze mužské dvouhry pak 30. července.