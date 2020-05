Harabaszová se vrací z Německa do české extraligy

Stolní tenistka Lenka Harabaszová se z německého angažmá vrací do české extraligy. Ne však do Hodonína, s nímž získala čtyři mistrovské tituly, ale do konkurenčního Moravského Krumlova.

Lenka Harabaszová slavila s Hodonínem čtyři extraligové tituly. | Foto: František Zálewský