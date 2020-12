„Plujeme na jedné lodi a musíme ji udržet na vodě,“ říká trenér Antonín Střelec. Ten se k Hodoňankám přidal v květnu. Oproti premiérové sezoně v Mol lize však neměl v plánu bojovat s týmem o udržení, naopak chtěl stoupat tabulkou co nejvýš. Jeho plány však po přípravných utkáních ztížil odchod některých klíčových hráček. „Dojíždění je složité, obzvlášť v takové ekonomické situaci. Holky si mohou vydělat větší peníze v práci a pro některé se pak sport stává až druhotným. Trošku mě mrzí, že ta sportovní srdíčka nejsou občas na správném místě,“ líčí šedesátiletý Střelec.

Po sedmi zápasech bez jediného bodu tak musel od svých jarních plánů upustit a nasměrovat tým jinou cestou. „Podléháme psychickému tlaku, máme mladý kádr a chybí nám zkušenosti. Fyzicky se cítíme dobře, máme stoprocentní účast na trénincích a dřeme, ale přenos do utkání se nám ještě nedaří. Když máte v týmu šest sedmnáctiletých holek, je to těžší,“ popisuje hodonínský kouč. „Máme skvělé momenty, ale někdy spadneme na úroveň mladších hráček,“ dodává.

HK Hodonín 2020/2021:

pořadí v tabulce: 12.

počet zápasů: 7

počet výher: 0

počet remíz: 0

počet proher: 7

skóre: 140:234

počet bodů: 0

S odchodem opor kádru a nástupem juniorek přišel tým při zápasech především o psychickou pohodu a herní jistotu. „V některých holkách vidím sebe v jejich věku. Jsou šikovné a talentované, ale chybí jim zkušenosti. Ani já v některých situacích stále nevím, jak reagovat, člověk se učí každým utkáním. Jsme mladý tým a chybí nám hráčka, která by nás v zápasech psychicky podržela,“ popisuje hodonínská spojka Nikola Kalinová.

Hlavní cíl zůstává tedy pro letošní sezonu stejný jako loni, a to udržet kádr v nejvyšší české soutěži. „Není to jednoduché, zvlášť když neustále slyšíte připomínky okolí. Prohráváme, ale jsme mladý tým a chybami se člověk učí. Potřebujeme si víc věřit a nebát se, to je momentálně nejdůležitější,“ vysvětluje Kalinová. „Zatím pijeme kalich hořkosti, ale věřím, že to změníme a ligu pro Hodonín udržíme,“ doufá trenér.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ