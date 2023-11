Rvaly se až do konce, z Ostravy se ale vrací bez bodu. Hodonínské házenkářky v důležité záchranářské bitvě nestačily na Porubu, v 10. kole MOL Ligy prohrály bez zraněné kanonýrky Víchové 28:31 a v mezinárodní soutěži zůstávají poslední.

Házenkářky Hodonína (světle modré dresy) v 10. kole ženské MOL Ligy prohrály v Porubě. | Foto: Házená Poruba, Štěpii - foto a grafika

Na Slovácku však i na konci podzimní části zůstávají pozitivní. „Na utkání v Ostravě jsme se připravovali docela dlouho. Věděli jsme, že pro oba týmy je to důležitý zápas. Naše hra vypadala docela dobře. Jak v obraně, tak i v útoku jsme předvedli slušný výkon. V závěru se nám podařilo snížit na rozdíl jediné branky. Zariskovali jsme a ještě dvakrát inkasovali, ale porážka o tři góly odpovídá tomu, jak utkání vypadalo," říká hodonínský trenér Jiří Havlát.

MOL Liga, 10. kolo

TJ SOKOL PORUBA – HK HODONÍN 31:28 (15:13)

Nejvíce branek: Kr. Rajová 7, Demlová 6, Ka. Rajová 5 – Kalinová 10, Krejčíková 8, Drexlerová 4. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Vyloučení: 1:5. Červená karta: 46. Nováková (Hodonín). Sedmimetrové hody: 7/5 – 6/5. Diváci: 101

Těsná porážka jej samozřejmě mrzí, pod daleko větším tlakem byl ale soupeř z Ostravy. „Poruba hrála o život, doma musela vyhrát. My jsme ale taky chtěli uspět. Bylo to těsné, ale od nedělního výkonu, který snesl parametry, se musíme odrazit," pronesl Havlát.

Začátek utkání byl vyrovnaný. Hodonín šel brzy do vedení, soupeř ale výsledek otočil a do kabin nakonec šel s minimálním dvoubrankovým náskokem.

Ve druhé části dokázaly hostující házenkářky skóre hned několikrát srovnat. Klíčové chvíle přišly po vyloučení hodonínské Novákové ve 46. minutě.

Jihomoravanky v oslabení inkasovaly, Poruba snaživému soupeři utekla na 28:23 a náskok už nepustila.

VIDEO: Hodonín trefil břevno a tyčku. Body odváží Znojmo, Sawalhu čeká operace

Slováckému celku nepomohlo ani deset branek Nikoly Kalinové. Bývalá mládežnická reprezentantka navýšila svůj sezonní rekord z předchozích osmi tref v utkání s Pískem.

Další porážce nováčka ale nezabránila.

„Bohužel ve druhém poločase jsme přišli o Novákovou, která dostala červenou kartu, měli tam celkem pět vyloučení a hluché místo. Taky nám chyběly branky z rychlých útoků, ale na to, že nás trápily nemoci a v týdnu to vypadalo všelijak, tak to nebylo špatné. Jenom škoda, že jsme nebodovali," posteskl si Havlát.

Hodonín i kvůli zranění opory Víchové, které má problémy s kolenem, konec podzimu vítá. Poslední duel před dlouhou zimní pauzou sehraje v sobotu doma proti Slavii.

Gajošovou zasáhla smrt Čechmánka: Byl to pro mě šok, říká bývalá šéfka Drtičů

„Pokusíme se porvat o nějaké body, dobrý výsledek, i když to bude velmi těžké, protože Daniel Čurda soupeře dobře připraví. Slavia je rozjetá, má formu. Pokusíme se ale na závěr překvapit," slibuje Havlát.

Jeho tým si pak chvíli odpočine a v prosinci se bude chystat na jarní odvety. „Los je pro nás trošku přívětivější, v úvodu máme doma Plzeň i Šaľu, se kterými bychom chtěli nějaké body urvat," dodává.