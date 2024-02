Hodonínské házenkářky po zimní pauze dál čekají na první body. Svěřenkyně trenéra Jiří Havláta neuspěly ani v sobotu doma proti Kynžvartu, rozjetým Západočeškám podlehly 18:37 a dál zůstávají v mezinárodní soutěži se dvěma body na posledním místě.

Hodonínské házenkářky doma prohrály s Kynžvartem 18:37 | Video: Jaroslav Kolísek

Trenérovi Hodonína Jiřímu Havlátovi více než porážka o devatenáct branek vadil přístup hráček. „Věděli jsme, že s Kynžvartem nemůžeme počítat s body, protože soupeř je na úrovni Mostu a za mě bude hrát o medaile. Má našlápnuto k tomu, aby skončil po základní části první. Vše má ve svých rukou,“ říká Havlát.

Slovácký celek má naproti tomu jiné starosti, po dvou letech zase hraje o udržení ve společné česko-slovenské soutěži.

Hodonínského kouče více než přibývající porážky s těžkými soupeři trápí klesající morálka v týmu a docházka.

„Tréninkový proces byl ovlivnění nějakými věcmi, které nechci rozebírat. Ale je pravda, že jsme potřebovali pročistit atmosféru. Ne všechna děvčata si totiž uvědomují vážnost situace a fakt, že hrají MOL Ligu,“ prohlásil Havlát.

MOL Liga žen, 17. kolo -

HK HODONÍN – HÁZENÁ KYNŽVART 18:37 (11:23).

Nejvíce branek: Víchová 5, Svobodová 4, Vasyliaka 3 – Dresslerová 12, Königová 4, Dvořáková 3. Rozhodčí: Beneš, Kubis. Sedmimetrové hody: 2/2 – 1/1. Vyloučení: 2:1. Diváci: 212.

„Dlouhodobě bojujeme s nedostatkem tréninkových hodin. To, co absolvujeme za týden, má Most nebo Kynžvart v úterý za sebou,“ přidává kouč HK Hodonín.

Západočešky protáhly proti Hodonínu úspěšnou sérii vzájemných zápasů na čtyři výhry v MOL Lize v řadě. Lví podíl na dalším úspěchu měla hostující pivotka Katka Dresslerová, která nasázela Hodonínu úctyhodných dvanáct branek.

Domácímu týmu scházely spojky Bára Krejčíková s Drexlerovou, proti favoritovi to měl extrémně složité.

Západočešky naskočily do utkání skvěle. Po deseti minutách vedly rozdílem pěti branek.

Marodka roste. Baník padl v Novém Jičíně, Sajdl s Dobiášem nedohráli

Své vedení pak do poločasu vylepšily na dvanáct tref, a to zejména díky pětigólové sérii od dvanácté minuty.

Ve druhém poločase hostující házenkářky náskok jen navyšovaly, nakonec vyhrály rozdílem devatenácti gólů.

„Utkání se mi velmi těžko hodnotí. Ráda bych byla pozitivní a našla v naší hře nějaké světlé momenty, ale z naší strany to byl nejhorší zápas sezóny, co jsme předvedly," myslí si hodonínská spojka Nikola Kalinová.

„Samozřejmě soupeř na nás nastoupil s výbornou obranou, se kterou jsme se nedokázaly poprat. Musíme zapracovat nejen na naší obraně, jelikož obdržet nejen v tomhle zápase 37 branek je opravdu špatně, ale musíme si také uvědomit, proč to děláme a co vlastně chceme. Nikdo nechce prohrávat a nikdo nechce odcházet z palubovky se studem. Věřím, že se tohle všechno zlomí a i tohle nás posune dál, zapracujeme na našich chybách a budeme bojovat do konce zápasu," přidává opora slováckého celku.

Házenkářky Hodonína hodily další porážku za hlavu a chystají se na sobotní derby ve Zlíně. „Na zápas se těšíme. Konečně narazíme na soupeře, se kterým můžeme bodovat, uspět,“ věří Havlát.

Případná výhra ve Zlíně by slováckému celku dodala sebevědomí do zbytku sezony, dala mu šanci na záchranu MOL Ligy. „Pokud bychom tam uspěli, dotáhli bychom se na Porubu,“ ví dobře Havlát.

Zlín nastoupí do utkání i se dvěma exotickými posilami. Vedení klubu totiž dotáhlo příchod mladých dvacetiletých reprezentantek Portorika, které si o víkendu odbyly premiéru na palubovce Šaľy.

„Pro soutěž je dobře, že přicházejí další hráčky ze zahraniční. My se pokusíme na soupeře co nejlépe připravit a ve Zlíně uspět,“ dodává Havlát.