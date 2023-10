Dlouhé čekání je u konce, na sedmý pokus to vyšlo. Házenkářky Hodonína slaví první výhru od návratu do mezinárodní MOL Ligy. Svěřenkyně trenéra Jiřího Havláta oplatily Zlínu středeční vyřazení z Českého poháru, před domácím publikem v derby zvítězily 21:16 a dotáhly se na předposlední Porubu.

Házenkářky Hodonína přehrály Zlín 21:16 | Video: Libor Kopl

Takovou euforii sportovní hala TEZA, kterou v neděli navštívily téměř čtyři stovky diváků, letos ještě nezažila.

„Radost je obrovská. Všem nám spadl velký kámen ze srdce. Právě na tento zápas jsme se těšili, tak trošku na něj i vsázeli. Los pro nás nebyl příznivý, takže jsme moc rádi, že to dobře dopadlo," říká hodonínský trenér Jiří Havlát.

Svěřenkyně po velmi obětavém a disciplinovaném výkonu právem chválil. „Holky opravdu chtěly, bojovaly. Daly do toho vše. V prvním poločase se nám ještě úplně nedařilo vepředu, ale držela nás výborná obrana a skvělá Zichová," vyzdvihl Havlát.

MOL LIGA, 7. kolo - HK HODONÍN – HANDBALL CLUB ZLÍN 21:16 (9:9) Nejvíce branek: Víchová 6, Kalinová 5/1, Krejčíková a Drexlerová 4 – Kříčková 5, Sedláčková 4, Polomíková a Filípková 2. Rozhodčí: Čapek, Veselý. Vyloučení: 2:1. Sedmimetrové hody: 1/1 – 1/0. Diváci: 380.

Hodonínskou gólmanku ocenila i Pavla Poznarová. Bývalá reprezentantka vyšla střelecky naprázdno.

„Přišlo mi, že nás měla oproti středě absolutně načtené," uvedla zkušená spojka.

Oba týmy se před pár dny střetly ve Zlíně, mistrovský zápas byl ale jiný než čtvrtfinále poháru, které po výsledku 29:25 ovládl parta kouče Mičoly.

V odvetě měl ale navrch Hodonín. Jihomoravanky se na soupeře perfektně nachystaly a eliminovaly jeho hlavní zbraně. Skvěle hrály v obraně, v brance kralovala výborná Zichová.

„Poučily jsme se z chyb, pohlídaly si pivota. Moc nahrávek na něj jsme jim nepovolily. Navíc jsme si rychle posílaly balon," říká domácí spojka Natálie Svobodová.

„Hodonín byl lepší ve všem. My jsme se nedokázaly vyburcovat. Hlavně jeho bojovnost nám chyběla," uvedla Poznarová.

Slovácký celek si v prvním poločase vypracoval menší náskok, který ale Zlín do přestávky stačil umazat. Druhá půle však vyzněla jasně pro domácí Hodonín, který díky brankám Víchové, Drexlerové, Kalinové a Krejčíková odskočil až na rozdíl sedmi branek.

Dva vydřené body. Drtiči zlomili Šumperk až v prodloužení, rozhodl Novák

„Na rozdíl od poháru jsme ve hře neměli hluchou pasáž. Ve Zlíně jsme ve 25. minutě byli plus pět branek a v patnácté minutě druhého poločasu už prohrávali o osm gólů. Teď jsme se tomuto vyvarovali," těší Havláta. Hodonínské házenkářky tak v derby se Zlínem ukončily dlouhé čekání na první letošní úspěch, po výhře 21:16 získaly první body do tabulky a jejich situace je o něco příznivější.

„Pořád ale zůstáváme nohama na zemi. Přece jenom nyní jedeme do Písku a pak máme doma Dunajskou Stredu," připomíná Havlát.

Zlín na tom není o moc lépe. Na kontě má jen tři body a v dvanáctičlenné MOL Lize je až desátý.

„Utkání pro oba celky bylo opravdu důležité, bohužel pro nás dopadlo zle. Teď se z toho musíme poučit a samy zvednout. Hodonín si vyhrát zasloužil," uznává Poznarová.

Kuriozita v divizi. Bzenec převlékal dresy, Kasala s Vaďurou sestřelili Olomouc

Domácímu družstvu nově pomáhá i Natálie Svobodová. Levoruká spojka patří mezi odchovankyně Ivančic, v kariéře prošla Slavií Praha a rakouským Eggenburgem, po roční pauze bez házené a návratu do Česka nastupuje v první lize žen za Bohunice a hostuje právě v Hodoníně.

„Chtěla jsem hrát nejvyšší soutěž, ale myslela si, že si nejprve začnu v první lize. Pak ale přišla nabídka z Hodonína, kterému chyběla levačka. Trenér Havlát za mnou přijel do Ivančic a domluvili jsme se," líčí třiadvacetiletá hráčka.

Derby se Zlínem si náležitě užila. „Bylo to pro mě něco nového, ale myslím, že jsme se s tím popraly výborně. Byl to těžký zápas. Jsem však ráda, že to takto dopadlo. Výhra nám určitě pomůže," dodává.