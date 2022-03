Stupava tak jistě skončí v mezinárodní soutěži poslední. „Pro nás je to povinné vítězství, které se ale nerodila vůbec lehce,“ přiznal sportovní manažer HK Hodonín Antonín Střelec.

„Bylo to spíš bojovné než pohledné utkání, ale i díky velmi korektnímu rozhodování slovenských rozhodčích jsme to zvládli vítězně a ukázali jsme, že do MOL ligy patříme,“ přidal.

MOL Liga žen, 23. kolo -

AHT HC Tatran Stupava – HK Hodonín 20:25 (11:10)

Nejvíce branek: Bahorecová 6, Kovácsová 5/1, Tornócziová 4 – Víchová 10/3, Cyganová 5/1, Krejčíková 4. Rozhodčí: Majstrík, Michal Nagy. Vyloučení: 5/6. Sedmimetrové hody: 5/3 – 10/5. Diváci: 120.

Hostující tým měl ve Stupavě problémy především s proměňováním vyložených šancí. „Do páté minuty jsme nedali dva sedmimetrové hody a několik tutovek,“ kroutil hlavou Střelec.

Soupeř se chytil, protivníka trápil. Slovenský celek si v první půli držel těsné vedení, poločas vyhrál 11:10.

„S úvodní částí jsem vůbec spokojený nebyl. V poločase v šatně jsme si však některé věci rozebrali. Věděli jsme, že cesta za výhrou vede přes rychlý útok,“ uvedl Střelec.

Utkání se neslo v režii Laury Víchové. Hodonínská opora ničila protivníka skvěle dohranými trháky, celkem zatížila konto soupeřek deseti přesnými ranami. Výkonem s k ní přiblížily Krejčíková s Višňovskou, důležité branky dala i Polka Cygan.

Jihomoravankám pomohla i poločasová výměna brankářek. „Rehušová se zaskvěla několiak povedenými zákroky. I díky ní jsme začali náskok navyšovat,“ uvědomuje si Střelec.

Snaživá Stupava živila naději na body více než padesát minut. Domácí tým na konci prohrával jen o dvě branky, ale koncovka patřila i kvůli vyloučením a neproměněným sedmimetrovým hodům Hodonínu, který přímý souboj o předposlední příčku tabulky ovládl 25:20.

FOTOGALERIE: Házenkářky Lvovu porazily v Hodoníně Grand Canarii

Zajímavostí je neúčast hostující spojky Smějové. Zatímco česká mládežnická reprezentantka dala přednost souběžně hranému prvoligovému zápasu Bohunic proti Ivančicím, ve kterém se blýskla jedenácti brankami, její spoluhráčka Bára Krejčíková, která na Slovácku hostuje paradoxně z konkurenčních Ivančic, nastoupila v MOL Lize za Hodonín. „To nechci vůbec komentovat,“ mávl rukou Střelec.

Jihomoravský tým odehraje do konce sezony ještě tři zápasy. Nejbližší duel se hraje v sobotu ve sportovní hale TEZA proti Lázním Kynžvart, což bude odveta za pohárové semifinále.

Hodonínské házenkářky se s fanoušky rozloučí domácím soubojem s polským Chorzówem a sezonu zakončí v Mostě.