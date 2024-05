Tohle už bude pouze formalita. Hodonínské házenkářky skvěle zvládly úvodní barážový duel o udržené v MOL Lize. Na palubovce Vršovic zvítězily 37:25 a před domácí odvetou, kterou kvůli rekonstrukci sportovní haly TEZA sehrají ve Veselí nad Moravou, mají luxusní dvanáctibrankový náskok.

Hodonínské házenkářky první barážové utkání proti Vršovicím zvládly skvěle. | Foto: HK Hodonín

„Znovu se ukázalo, jak propastný rozdíl je mezi MOL Ligou a první ligou. My jsme to zažili v minulé sezoně, kdy jsme v nižší soutěži ani jednou neprohráli. Tým se nijak nezměnil a Vršovice jsme jasně přehráli,“ těší hodonínského kouče Jiřího Havláta.

Baráž o MOL ligu, 1. zápas:

SOKOL VRŠOVICE - HK HODONÍN 25:37 (10:18)

Nejvíce branek: Jelínková Líbalová 5, Rezlerová 4, Chlupová 4 – Kalinová 9, Víchová 7, Drexlerová 7. Rozhodčí: Čapek, Veselý. Vyloučení: 2:5. Červená karta: 42. Suchomelová (VRŠ). Sedmimetrové hody: 4/2 – 3/3. Diváci: 63.

Slovácký celek může jít do odvety v naprostém klidu. „Já doufám, že máme dostatečný bodový polštář, náskok nepromarníme a dotáhneme do zdárného konce,“ přeje si.

Hodonínské házenkářky sehrály soutěžní utkání po měsíci a půl. S dlouhou pauzou se vypořádaly skvěle, byť jim chvilku trvalo, než se rozkoukaly a dostaly do správného tempa.

„Přestávka byla šíleně dlouhá. Snažili jsme se ji vyplnit přátelskými zápasy s Bohunicemi a Trenčínem. Bylo těžké se na to nachystat, holky namotivovat. Fakt nebylo jednoduché se po tak dlouhé době vrátit zpátky k házené, zvládly to ale velice dobře,“ chválí Havlát svěřenkyně.

Vršovice, které v první lize žen skončily druhé za Mostem B, trápily Jihomoravanky pouze v úvodu střetnutí.

VIDEO: Bzenec porazil Nový Jičín. Zraněného Kasalu gólově zastoupil Komínek

Domácí tým i díky přesilovkám na začátku utkání držel těsný jednobrankový náskok, jenže poté se Hodonín rozstřílel a do kabin si o přestávce odnášel vysoké osmigólové vedení.

Po sérii pěti zásahů v řadě odskočil už na čtrnáct tref. Vršovice sice ještě na konci duelu zabraly, vysoké porážce stejně neunikly.

„Do utkání jsme šli pokorně a koncentrovaně. Až na začátek jsme ho měli pevně v rukou. Dařilo se nám střelecky i obrana fungovala celkem slušně. Vedení jsme neustále navyšovali, žádnou krizi jsme řešit nemuseli,“ uvedl Havlát.

Odveta se hraje v sobotu od sedmnácti hodin ve Veselí nad Moravou. Vedení Hodonína věří, že si do haly fanoušci najdou cestu a že slovácký celek v posledním zápase sezony podpoří.

„Je škoda, že obě utkání hrajeme venku. Doma v Hodoníně to známe, byli bychom ještě silnější, ale ve Veselí jsme už jednou hráli, takže by to neměl být pro holky až tak velký problém. Nepochybuji, že to zvládneme a pro Hodonín nejvyšší házenkářskou soutěž udržíme,“ dodal Havlát.