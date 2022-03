Hodonín samozřejmě chce v nejvyšší soutěži zůstat, bodů ale mnoho nezískal. Ty poslední nechal v sobotu Porubě, která na Slovácku uplatila svoji zkušenost a hlavně díky reprezentantkám Konečné, Poláškové a Desortové potvrdila roli favorita.

MOL Liga, 22. kolo -

HK Hodonín - DHC Sokol Poruba 28:32 (11:16)

Nejvíce branek: Víchová 10, Cygan a Krejčíková po 4, Drexlerová 3/2, Nováková 3 - Konečná 8, Polášková 5/2, Baumbachová 5, Kučerová 4, Desortová 3. Rozhodčí: Králíček, Letev. Vyloučení: 4/3. Sedmimetrové hody: 4/2 – 2/2. Diváci: 215.

Drtič Hložánek nechtěl být podepsaný pod sestupem: Hodonín je malý na dva týmy

„Tajně jsme doufali, že bychom mohli trápícího se soupeře, kterému se v minulém týdnu uzdravily a vrátily na palubovku všechny důležité hráčky, porazit, ale měli jsme problém s proměňováním šancí. Nedali jsme dvě sedmičky, v jistých momentech nebyli důslední, navíc jsme udělali spoustu technických chyb, dostali jsme zbytečné branky v posledních vteřinách obou poločasů. Snahu holkám upřít nemohu, děvčata tam nechala všechno, ale zase to nestačilo,“ povzdechl si sportovní manažer HK Hodonín Antonín Střelec.

Jihomoravankám dělala velké problémy pivotka Konečná. Česká reprezentantka se blýskla osmi brankami. Přidaly se k ní i pětigólové Polášková s Baumbachovou.

„Zápas rozhodla také šířka kádru. Zatímco soupeř si pomohl i střídáním, my jsme měli omezené možnosti. Špičkové výkony Víchové a Krejčíková nestačily, další holky se k nim až tolik nepřiblížily,“ uvedl Střelec.

Začátek ale patřil Hodonínu, který otevřel skóre a do deváté minuty těsně vedl (4:3). Vzápětí ale Sokolky výsledek otočily a do konce prvního poločasu své vedení postupně navýšily až na 16:11.

Také úvod druhé půle vyšel lépe domácím děvčatům, které stáhly náskok soupeře na tři branky. Nedůrazná Poruba znervózněla, vypadla z tempa a najednou to bylo o gól.

Hostující družstvo se až po time-outu trenéra Pupíka zklidnila a Hodonínu definitivně odskočila a zápas v klidu do vítězného konce.

„Pro nás to nebyl jednoduchý zápas, jak jsem holkám celý týden zdůrazňoval. Hodonín bojoval až do konce a mne těší, že i když soupeř stáhl náš náskok na jediný gól, nepodlehli jsme tlaku a naší poctivou hrou jsme zápas dotáhli do vítězného konce," uvedl kouč Poruby Stanislav Pupík.

Hodonínské házenkářky se pokusí sérii porážek utnout na palubovce poslední Stupavy. Na Slovensku se hraje v neděli dopoledne.

„Nic jiného než vítězství nebereme. Věřím, že v dalším utkání ukážeme, že do MOL ligy patříme,“ dodal Střelec.