Až příliš jednoznačný průběh měl zápas ve Veselí. Domácí celek byl za celý zápas pouze jednou ve vedení, a to za stavu 2:1. Od té doby udávaly tón utkání Ostravanky, které domácímu celku příliš nedovolily. Ve 22. minutě by stav 4:10 a Veselanky se hodně trápily. O zdramatizování průběhu se pokusila Laura Víchová, ale ve svém snažení byla příliš osamocena. Domácím až na výjimky vůbec nefungovala souhra mezi spojkou a pivotem.

„Nemá smysl se vymlouvat na to, že nám scházela klíčová hráčka Kučerová. Věděli jsme o tom předem. Pokud nebudeme proměňovat šance a hrát v obraně i útoku bez disciplíny, tak to fungovat nemůže. S tímto výkonem se můžeme připravovat pouze na to, s kým budeme hrát o záchranu,“ uvedl pro svazové stránky trenér Luboš Hudák.

V Hodoníně bylo rozhodnuto prakticky po úvodním poločase, který vyhrály na jihu Moravy Písečanky vysoko 15:7. Ve druhé půli se sice domácí hráčky snažily zvednout a zabojovat o korekci nepříznivého výsledku, ovšem nebyly úspěšné. Deset minut před koncem zápasu prohrávaly už o dvanáct branek a stejným rozdílem utkání i skončilo.

„Úvod zápasu byl přesně opakem pokynů, které jsme si dali. Nepřipravená střelba, zbrklá snaha o zakončení umožnily Písku trestání v podobě rychlých útoků. Naivní střelba nabídla Písku devět rychlých gólů prakticky zadarmo, což v prvních patnácti minutách rozhodlo o průběhu zápasu. V zápase z naší strany převažovaly chyby v útočných činnostech, se kterými se vyhrát nedalo,“ smutně konstatoval hodonínský kouč Tomáš Bárta.