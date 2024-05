Ani domácí porážka o čtyři branky jim nevadila. Hodonínské házenkářky se díky skvělému výsledku z prvního barážového zápasu udržely v nejvyšší ženské soutěži. Naopak Vršovicím triumf 31:27 na Slovácko nestačil, i příští ročník bude nastupovat v první lize žen.

Hodonínské házenkářky slaví záchranu v MOL Lize. | Foto: HK Hodonín

Hodonín před závěrečným zápasem ve Veselí nad Moravou, kde barážový duel kvůli rekonstrukci opravy sportovní haly TEZA odehrál, řešil nečekanou nepříjemnost.

Na utkání nedorazila brankářka Zichová, druhá gólmanka Kryšková se navíc při rozcvičce zranila, takže duel odchytala s výronem kotníku. I když měla omezený pohyb a noha ji neskutečně bolela, týmu v těžké situaci pomohla.

Baráž o MOL Ligu, 2. zápas

HK Hodonín – Sokol Vršovice 27:31 (12:16), 1. zápas: 37:25 (18:10)

Nejvíce branek: Kalinová 8, Štipčáková 5, Víchová 4 – Švůgrová 7, Jelínková Líbalová 6, Slabá 5. Rozhodčí: Blanár, Valášek. Vyloučení: 5:4. Sedmimetrové hody: 5/5 – 7/7. Diváci: 70.

„Bára zaslouží obrovskou pochvalu. I když jsme zvažovaly, že bychom do branky poslaly jednu z hráček, kotník si nechala zatejpovat a s velkými bolestmi to odchytala, prostě to tam odstála,“ říká trenér Hodonína Jiří Havlát.

I když favorit utkání prohrál, úkol zvládl a pro region udržel mezinárodní MOL Ligu.

„Samozřejmě jsme chtěli poslední zápas sezony vyhrát, ale okolnosti byly proti. Nedařilo se nám ani střelecky. Holky byl z události kolem brankářky Kryškové dost otřesené, jejich výkon to poznamenalo,“ uvedl Havlát.

„Rentgen odhalil masivní výron, má nařízeno absolutní klid. Sedm týdnů bude bez pohybu,“ informuje.

Oba týmy v sobotním utkání dohromady zahrávaly dvanáct sedmimetrových hodů a všechny také úspěšně proměnily.

Stolní tenistky Hodonína ve finále završily obrat a slaví sedmnáctý titul

Hostující Barbora Švůgrová proměnila všech sedm pokusů, domácí Nikola Kalinová zapsala ze sedmičky tři zásahy, ke kterým přidala pět tref ze hry.

I když Jihomoravanky derniéru ve veselském exilu nezvládly podle představ, letošní sezonu hodnotí pozitivně. I když Hodonín v sezoně porazil pouze dvakrát Zlín a skončil poslední, žádná ostuda to není.

„S tím jsme do toho šli, že to bude těžký rok. Rozdíl mezi první ligou a MOL Ligou je obrovský. Věděli jsme, že budeme na spodku tabulky. Nechtěli jsme být poslední, před Porubu jsme se nakonec nedostali, byť nám chyběl jenom kousek a rozdíl nebyl tak propastný,“ míní.

Podle Havláta jsou i v házené rozhodujícím faktorem peníze. „Jsou odpovědí na všechno,“ tvrdí kouč.

Slovácký celek navíc sužují problémy s halou. „Trénovali jsme pouze třikrát týdně, což je málo. Každá půlhodina navíc byl šílený problém, protože v hale jsou florbalisté, další sportovci,“ připomíná.

Navíc se až do září sportovní hala TEZA rekonstruuje, takže se hodonínské házenkářky od začátku května připravovaly v tělocvičně nevyhovujících rozměrů. „Je to osm metrů kratší a tři metry užší,“ říká.

Nejen kvůli skromnějším podmínkám si Havlát výsledků a účasti v MOL Lize váží. Hodonínu už ale v další sezoně nepomůže. Po roce a půl v klubu končí, míří do Zlína, kde podepsal smlouvu.

„Potřeboval jsem změnu. Týmu nejsem schopný dát víc, už jsem se vyčerpal. Zlín má vyšší ambice, větší možnosti,“ dodává.