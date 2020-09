„My jsme se potřebovali psychicky dostat do pohody. Věřím, že nám výhra pomůže,“ uvedla zlínská trenérka Hana Kolářová.

Zatímco celek z Baťova města si v derby polepšil, Jihomoravanky dál zůstávají v tabulce na nule. „Je to ohromná škoda. Podle mě jsme nebyli horším týmem, ale zkušenost Zlína byla nad naše síly

Trošku jsme si zadělali na malér,“ cítí domácí kouč Antonín Střelec.

Podle hostující trenérky Kolářové rozhodla vyrovnané střetnutí trpělivost a větší klid zkušenějšího hostujícího družstva, které se sice v první půli trápilo, ale po přestávce výsledek otočilo a těžce vybudovaný náskok v hektickém závěru udrželo. „Nálada v týmu byla před utkáním výborná, odhodlání velké. Byť v šatně nikdo z nás nevyslovil slovo „musíme“, tak na děvčatech to bylo neuvěřitelně vidět. Tlak a stres udělaly hlavní v první půli své,“ všimla si Kolářová.

Zlíňačkám to herně nešlo, v zakončení měly i smůlu. I proto v úvodních deseti minutách zaznamenaly jediný gól a prohrávaly 1:3. „My jsme neměli ani jeden odražený balon, přitom jsme jich na ruce měli snad šest,“ kroutila hlavou Kolářová.

Hostující tým až do přestávky dotahoval těsný náskok moravského rivala. Klíčové chvíle ovšem přišly až po přestávce. Házenkářky Zlína se po změně stran více zklidnily a začaly proměňovat šance. Taky se chytila brankářka Vašulková. Soupeřky naopak znervózněly, kupily chyby, čehož hostující družstvo využilo k obratu. „Na levé straně jsme neměli žádnou údernou sílu. To, co předvedla Polka Cygan, už volá do nebes. Chybí jí srdce, vůle po výhře. V tréninku se její střely nedají chytat a přijde zápas a ona nevystřelí,“ čílil se Střelec.

Výhrady měl i k mladším hráčkám. „Děvčata mají velkou perspektivu, ale do interligy si přinášejí věci z nižší soutěže. Měly by se s přechodem lépe vypořádat,“ míní známý hodonínský kouč.

Zlín v rozmezí dvanácti minut otočil skóre z 13:12 na 13:19 a zápas definitivně rozhodl. „Hodonín hrál taky trpělivě, my jsme ale věřily tomu, že si to svoje ubráníme. Fakt smekám před holkami, zabojovaly, ani na vteřinu nepovolily. Šly si za tím a zvládly to,“ oddechla si Kolářová.

Ani většinou kritický Střelec ale svěřenkyně nehaněl. „Holky zápas odedřely. Podržely nás gólmanky, obrana fungovala. Rozhodly maličkosti, zbytečné chyby,“ dodal smutně domácí trenér.

Nyní má MOL Liga reprezentační přestávku. Po ní by měly Zlíňačky hrát doma s Michalovcemi. Otázka je, zda slovenská vláda pustí na Moravu bez omezení hráčky Iuventy.

MOL Liga, předehrávka 5. kolo

HK Hodonín – Handball PSG Zlín 20:25 (11:10)

Nejvíce branek: Kalinová 7, Višňovská 4 – Herbočková 7, Minárčiková 5/1. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Vyloučení: 4/4. Sedmimetrové hody: 3/1 – 3/1. Diváci: 200.

Hodonín: Rehušová, Čižmářová - Cygan 1, Kalinová 7, Štefancová, Salašová 2/1, Nováková 1, Tvrdoňová 1, Vavroušková 3, Drexlerová, Pospíšilová, Krejčíková, Višňovská 4, Malecka, Jadamíková, Zálešáková 1. Trenér: Střelec.

Zlín: Blažková, Vašulková, Vařechová - Minárčiková 5/1, Sekulová 1, Křižanová, Kolářová 3, Holincová, Mizerová 3, Ševčíková 2, Kříčková 2, Zahradníčková 1, Chludová, Zemanovičová 1, Hervbočková 7. Trenérka: Kolářová.