Osmadvacet zápasů, dvě výhry. Na papíře nevypadá bilance hodonínských házenkářek v uplynulém ročníku MOL ligy zrovna lichotivě. Vedení klubu ale netroubí na poplach. Je si vědomo toho, že velmi mladý tým potřebuje čas. A už v příští sezoně by mohly být Hodoňanky svým soupeřům nebezpečnější.

Hodonínské házenkářky letos v MOL lize sbíraly zkušenosti. | Foto: Pavel Vavroušek

Zatímco výsledkově to bylo špatné, v herním projevu se našly důvody k mírnému optimismu. To platilo i pro závěrečné zápasy ve skupině play-out, kde si Hodoňanky připsaly šest proher. „Samozřejmě nás mrzí, že jsme nedosáhli na nějaké body, ale odehráli jsme dobré zápasy. Sportovně se tým zvedl, součinnost hráček se zlepšovala. A my jsme dávali velký prostor mladým hráčkám. Potěšily nás výkony brankářek, výkonnostně se posunuly třeba sestry Krejčíkovy nebo Drexlerová, která byla povolaná do juniorské reprezentace. Máme nejmladší tým v lize, který má před sebou slibnou budoucnost,“ tvrdí předseda klubu Radek Bičan.