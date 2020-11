Chybět u toho nebudou ani české mistryně z Hodonína, které čeká turnaj v Linci, který začne 2. prosince. Původní losování z léta neplatí, zůstávají jen nasazené týmy. Hráčky SKST Stavoimpex Hodonín tak momentálně znají pouze jednoho soupeře, jímž je německý TTC Berlin Eastside. „Jména dalších soupeřů bychom se měli dozvědět v průběhu listopadu. Vše se může pochopitelně měnit s ohledem na hygienická opatření v jednotlivých zemích a případné absence. Může se stát, že některé kluby se ze soutěže kvůli pandemii koronaviru odhlásí. My bychom ale rádi turnaj hráli. Je samozřejmě škoda, že naši fanoušci budou ochuzeni o domácí utkání, je to pro nás vždy obrovský svátek,“ uvedl hodonínský trenér Jaroslav Mikeska pro webové stránky České asociace stolního tenisu.

Jeho tým by se měl v Rakousku představit v nejsilnějším možném složení. Tedy alespoň s jednou ze dvou asijských hráček, které má Hodonín na soupisce. Zda se ale podaří zajistit přílet Wing Nam Ng z Hongkongu nebo Sakury Moriové z Japonska, to v tuto chvíli netuší. „Šance jsou padesát na padesát. Pokud by to klaplo, určitě bychom chtěli bojovat o postup do čtvrtfinále. Je to ale ještě měsíc daleko, nikdo v tuto chvíli netuší, jaká bude situace,“ dodal Mikeska.