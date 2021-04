Dlouhodobou část nejvyšší soutěže českých a slovenských házenkářek ukončily Hodoňanky na poslední dvanácté příčce s pouhými dvěma výhrami v sezoně. "Loni v létě jsme měli možná smělejší plány, ale hned od začátku sezony jsme se potýkali s problémy. Zranila se opora Kalinová, po prvním zápase nám další klíčová hráčka Gärtnerová oznámila, že u nás už nechce pokračovat. Asi po měsíci se rozloučila i Salašová, která u nás hostovala z Olomouce. Naše mladé hráčky si zvykaly na tempo nejvyšší soutěže, ze začátku se musely aklimatizovat dvě naše polské posily. Řešili jsme to pak trochu za pochodu. Ale ne všechno bylo určitě špatně. Odehráli jsme řadu dobrých zápasů, někdy nám k bodům chybělo trochu štěstí. A především získaly naše mladé hráčky spoustu cenných zkušeností. Snažíme se být pozitivní, vždyť velká část kádru má okolo osmnácti let," připomněl nízký věkový průměr týmu předseda klubu Radek Bičan.

Některé týmy ještě čekají v dubnu dohrávky základní části, poté se soutěž rozdělí na českou a slovenskou část. V té české budou hrát první čtyři družstva o titul a další čtyři ve skupině play-out. V té se Hodonín potká se Zlínem, Pískem a Plzní. Podle předběžného kalendáře by se měly Hodoňanky v prvním utkání představit ve středu 5. května na zlínské palubovce. "Je škoda, že do té doby nemůžeme hrát žádné přátelské zápasy. Tento týden jsme zvolili trochu volnější regenerační režim, ale od příštího už budeme trénovat naplno. Ve skupině play-out se započítávají body ze základní části, takže pro nás budou důležité zejména souboje s Plzní, která skončila těsně před námi," poznamenal trenér Antonín Střelec.

I kdyby však skončily hodonínské házenkářky po nadstavbě v tabulce poslední, neznamenalo by to automaticky sestup. Naopak je velmi reálná šance, že mezi elitou by i tak zůstaly. "O účastnících MOL ligy rozhoduje každý rok exekutiva, takže v této chvíli nemůžeme s jistotou tvrdit, jak to bude. Máme ale velkou chuť pokračovat i příští rok v MOL lize. Myslím, že jako jeden z mála klubů se snažíme vychovávat mladé hráčky a náš tým má velkou perspektivu," uvedl Bičan.

Přestože tým čeká ještě šest květnových zápasů, vedení klubu už myslí na příští sezonu a snaží se budovat konkurenceschopný kádr. "Chceme se vyvarovat chyb z loňska, kdy se nám naše plány rozpadly jako domeček z karet. Co nejdřív chceme mít jasno o tom, kdo v týmu zůstane a také jednáme s eventuálními posilami. Nebylo by od nás taktické prozrazovat konkrétní jména, protože jednání ještě probíhají. Zatím to ale vypadá dobře, myslím, že dokážeme vytvořit silný kádr," prohlásil optimisticky trenér Střelec.