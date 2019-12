Polský Tarnobrzeg bude soupeřem hodonínských stolních tenistek ve čtvrtfinále Ligy mistryň. Rozhodl o tom pondělní los v Lucemburku.

„Mohli jsme narazit na jednoho z trojice vítězů ostatních skupin – Tarnobrzeg, Berlín, nebo Saint Quentinois. Právě Francouzky by pro nás byly určitě nejschůdnější, tam by mohly být šance padesát na padesát. Proti polskému celku to bude mnohem složitější. Sice jsme s nimi loni jeden ze dvou zápasů dokázali senzačně vyhrát, jenže oni letos ještě posílili kádr. Teď je snad jejich pátá hráčka na světovém žebříčku výš než naše jednička,“ naznačil sílu soupeře hodonínský trenér Jaroslav Mikeska.