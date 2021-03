Zápas ve Zlíně se pro hostující tým dlouho vyvíjel slibně. dokonce ještě v poločase svítil na tabuli stav 11:12. Těsné vedení však Hodoňanky po přestávce ztratily, když doplatily především na neuvěřitelné množství střel do brankové konstrukce a také na časté vylučování. Rozhodčí jim udělili celkem šest dvouminutových trestů a Klaudia Cyganová dokonce viděla červenou kartu. Nejlepší střelkyní poraženého celku byla se sedmi brankami Nikola Kalinová.

"Utkání se nevyvíjelo dle našich představ, z přemíry snahy jsme kupily chyby a hrály zbrkle, neproměnily šance. Začátek druhého poločasu jsme zvládly na výbornou, kvalitní a trpělivou obranou jsme se dostaly až do pětibrankového vedení a to si už do konce zápasu pohlídaly," uvedla pro oficiální stránky České házené trenérka Zlína Hana Kolářová.

Na hostující lavičce vládlo po zápase zklamání. „Dnes nevyhrál lepší tým, spíš šťastnější. Jedenáct nastřelených tyčí a fakt, že jsme celý druhý poločas hráli v oslabení, sehrály v utkání významnou roli. Držela nás stejně jako v posledních zápasech Zichová v brance, hráli jsme dobře kombinačně pod taktovkou Kalinové, výborní byli pivoti. Ale nakonec zvítězila “protláčená” domácích. Prohra mrzí, protože si myslím, že jsme byli lepším týmem. Ale liga ještě nekončí, bojujeme dál,“ okomentoval utkání hodonínský kouč Antonín Střelec.

Jeho družstvo teď čeká náročný program, během sedmi dnů odehraje Hodonín na domácí palubovce hned tři těžké zápasy se slovenskými soupeři. V sobotu 27. března přivítá od 16 hodin Slovan Duslo Šala, v úterý od 17.30 DAC Dunajská Streda a ve stejném čase se příští pátek střetne s Iuventou Michalovce.