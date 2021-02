Jako první se představí hráčky úřadujícího mistra SKST Hodonín, které přivítají už v pátek od 18 hodin Ostravu a o den později už od 10 hodin dopoledne Havířov. "Od prosincového turnaje Ligy mistrů jsme žádný zápas nehráli, ale myslím si, že děvčata jsou dobře připravená. Máme štěstí, že jako profesionální sportovci můžeme trénovat, samozřejmě za příslušných hygienických opatření a pravidelného testování na covid," uvedl hodonínský kouč Jaroslav Mikeska.

Jeho tým je kvůli říjnové prohře v Břeclavi 1:6 v aktuální extraligové tabulce až na třetí příčce, ale jasným cílem je obhajoba mistrovského titulu. "Možná to bude letos ještě těžší než v předchozích letech, protože zejména Břeclav má silné družstvo. Ale kdybychom titul nezískali, tak by to bylo určitě zklamání. Momentálně máme k dispozici klasickou sestavu ve složení Partyková, Bratejková, Ševčíková a Záděrová, ale pro play-off nevylučuji ani nasazení některé z Asiatek, které máme na soupisce. To se však uvidí podle aktuální situace kolem covidu, navíc by taková hráčka musela stihnout odehrát ještě určitý počet zápasů, aby mohla nastoupit v bojích o titul," poznamenal Mikeska.

Pěkně zostra začnou aktuálně vedoucí hráčky Gumotexu Břeclav, které v sobotu od půl třetí odoledne přivítají druhý celek tabulky SK Dobré. Netradičně se však bude hrát v olomoucké sportovní hale Omega. "Naše herna je momentálně v rekonstrukci, takže jsme využili našich dobrých vztahů s Olomoucí, kde jsme už jedno utkání odehráli. Je to krásná hala, kde se pořádá například i mezinárodní mistrovství republiky Czech Open," vysvětlil břeclavský manažer Vít Ratajský k zápasu, který bude přímým přenosem vysílat stanice ArenaSport TV a také internetová televize ping-pong.tv.

SK Dobré ještě stejně jako Břeclavanky neztratilo jediný bod a všech šest dosavadních utkání vyhrálo. "Náš soupeř posílil, když přišla řecká hráčka Konstantina Paridiová. A výborně letos hraje Zdena Blašková, která ještě neprohrála jediný zápas. My máme také kvalitní tým, takže by to měla být atraktivní podívaná. Doufáme, že nás nezaskočí nějaká nepříznivá zpráva po testování na covid, které musí všichni aktéři zápasu absolvovat nejpozději osmačtyřicet hodin před zápasem. Zatím to vypadá, že bychom měli být kompletní. Tréninkové manko děvčata nemají, Adámková se Širůčkovou se připravovaly v Havířově, Čechová v Praze," doplnil Ratajský.

Dobré bude mít proti Břeclavi malou výhodu v tom, že už v pátek nastoupí v Moravském Krumlově. Ve stejný den se představí i další dva rezervní týmy Hodonína, který má v soutěži hned tři družstva. Hodonínské béčko hostí od 18 hodin Havířov, C-tým pak ve stejnou dobu nastoupí na stolech celku El Niňo Praha.