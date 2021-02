Utkání bylo od začátku vyrovnané, až do stavu 10:10. Pak se domácím přestalo střelecky dařit a na začátku druhé půle byl zápas za stavu 10:19 prakticky rozhodnutý.

"Blahopřeji Plzni k vítězství. Pro nás je zklamáním, že když se láme chleba, nezvládneme to. Prostě návyky vítězí nad hlavou a nás to stále potápí. Deset minut prvního poločasu absolutního herního výpadku nás dostalo do kolen. Teď to máme opravdu moc těžké, ale jsme na jedné lodi a chceme se z toho dostat, nic jiného, než poctivá práce v tréninku a důslednost a odpovědnost v utkáních nám nepomůže. Padesát minut dobrého výkonu na vítězství v házené na této úrovni stačit nemůže, potřebujeme jít ještě dál," okomentoval výsledek trenér Hodonína Antonín Střelec.

HK Hodonín - DHC Plzeň 23:29 Poločas: 10:16. Nejvíc branek: Višňovská 9, Vavroušková 3, Kalinová 3/1 – Vlachová 11/6, Franzová 7. Rozhodčí: Kozler, Zych.

Už tuto sobotu mají hodonínské házenkářky šanci na odvetu, protože hrají od 18 hodin právě na plzeňské palubovce.