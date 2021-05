Sestava Partyková, Brateyková a Ševčíková byla suverénní, v celém utkání ztratila pouze dva sety. "Byli jsme na zápas dobře připraveni. Věřím, že v sobotu zopakujeme v Havířově podobný výkon a sérii ukončíme," uvedl trenér Jaroslav Mikeska.

Hodoňanky mají letos za cíl zisk patnáctého mistrovského titulu. Vyhrály sedm posledních ročníků, tedy přesněji šestkrát uspěly v play-off a loni byly vyhlášené mistry republiky po základní části, protože k vyřazovacím bojům kvůli pandemii koronaviru nedošlo. "Leto to bude asi ještě o trochu těžší než v předchozích letech. Velice silná je Břeclav a v semifinále nás nejspíš čeká Dobré, s nímž jsme v poslední době odehráli vyrovnané zápasy," uvědomuje si Mikeska, že obhajoba titulu nebude snadná.

SKST Stavoimpex Hodonín – SKST Havířov 5:0 Solomiya BRATEYKOVÁ – Klára HRABICOVÁ 3:1 (9,-11,5,3), Natália PARTYKOVÁ – Kristýna ŠTEFCOVÁ 3:0 (6,7,10), Markéta ŠEVČÍKOVÁ – Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ 3:1 (-9,7,3,9), Natália PARTYKOVÁ – Klára HRABICOVÁ 3:0 (6,3,10), Solomiya BRATEYKOVÁ – Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ 3:0 (1,7,8).

Po předpokládaném postupu do semifinále si hodonínský tým odskočí na turnaj Evropského poháru do Nového Sadu. V Srbsku budou dokonce nejvýše nasazeným týmem podle evropského žebříčku. "Na turnaji startuje dvanáct týmů a my chceme bojovat o vítězství. Minimálně chceme určitě přivézt medailové umístění," doplnil Mikeska.