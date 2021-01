Ve dvanáctém utkání letošního ročníku MOL ligy sahaly házenkářky HK Hodonín po prvním vítězství v probíhající sezoně. Po slibném výkonu vyhrály první poločas 14:10 a zdálo se, že se konečně dočkají pozápasových oslav. Jenže už poněkolikáté nezvládly druhou polovinu zápasu. Prešov poměrně rychle otočil skóre na 19:17 ve svůj prospěch a závěr pak už bylo jedno velké drama. Hodoňanky ještě krátce před koncem vedly 21:20, ale nakonec podlehly 22:23.

„Když prohrajete par vteřin před koncem zápas, který máte v rukou, těžko se to hodnotí. Nemáme rozdílovou hráčku, která by tým podržela, a doplatili jsme na to. Všechno jsme po utkání s Michalovcemi změnili, fungovalo to dlouho, ale stejně zůstaly jen slzy,“ mrzelo po zápase trenéra Antonína Střelce, který připomněl předchozí duel s favorizovanými Michalovcemi, jimž Hodonín minulý čtvrtek podlehl vysoko 18:45. „Přes veškerou snahu nebylo co řešit. Soupeř ukázal svou sílu a my se jen dívali," uvedl Střelec k vysoké porážce.

Další utkání čeká hodonínské házenkářky tuto sobotu, kdy od 16 hodin hostí celek DHC Plzeň, který je v aktuální tabulce MOL ligy na jedenáctém místě, tedy pouze o jedinou příčku výš než domácí celek.