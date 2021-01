Už to vypadalo, že by se mohly házenkářky HK Hodonín ve svém desátém utkání letošního ročníku mezinárodní MOL ligy konečně dočkat své první výhry. V Písku vedly po nadějném výkonu v 35. minutě 17:15, jenže závěr utkání nezvládly a nakonec podlehly jednoznačně 21:29.

Hodonínské házenkářky (ve žlutém) prohrály v prvním utkání roku 2021 v Olomouci 26:37. | Foto: Miroslav Mazal

Hodonínské házenkářky mají na svém kontě už deset porážek. V několika zápasech přitom dokázaly se soupeřkami udržet krok minimálně poločas. Tak jako naposledy v Písku, který je přitom na šesté příčce ligové tabulky. Do poločasu udržel hostující tým přijatelný jednobrankový rozdíl a v 35. minutě se dokonce ujal dvoubrankového vedení. Pak však jako by zkolaboval. „Lekli jsme se vedení 17:15. Zkušenější a hlavně disciplinovanější tým by tohle udržel,“ hodnotil ztrátu vyrovnaného zápasu trenér Hodonína Antonín Střelec.