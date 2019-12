Jejich finálovým soupeřem nebyl nikdo jiný než tradiční rival MSK Gumotex Břeclav. Znovu se potvrdilo, že oba tyto celky představují to nejlepší, co v České republice existuje.

Nejprve však musel Hodonín zdolat v semifinále SK Dobré, s nímž neměl žádné problémy a zvítězil hladce 5:1.

ROZHODLA OBRANA

Finálový duel začal lépe pro Hodonín, který se dostal do vedení 3:1, zejména díky výbornému výkonu vícenásobné paralympijské vítězky Natálie Partykové, členky užšího reprezentačního družstva žen Polska. Její tři body doplnily nejdříve Ukrajinka Solomyia Brateyková výhrou 3:1 nad Maďarkou Hartbrichovou a za stavu 4:4 přidala vítězný bod Hodonína obranářka Markéta Ševčíková, která jako obvykle tuze vzdorovala Adámkové, tentokrát s vítězným výsledkem, rodícím se ve vyrovnaných koncovkách setů.

Letošní mistryně republiky do 21 let si na českou reprezentantku věřila, vyhrála úvodní dva sety a pak už svoji šanci nepustila. Třetí set sice prohrála, jenže v tom čtvrtém odvrátila čtyři setboly a svůj první mečbol proměnila. „Byl to fyzicky hodně náročný den, docela jsem si dneska zaběhala. Vím, že Karin do obrany nehraje úplně skvěle, jenže já jsem s ní poslední dva zápasy prohrála. Nebyla jsem favoritkou, ale věřila jsem si. Vůbec jsem nevnímala tlak, nebála jsem se, ani když vyhrála set a měla další setboly. Prostě jsem stále hrála o každý balonek. Jsem moc ráda, že se to povedlo. Tohle je pro náš klub určitě další skvělý úspěch, “ usmívala se po utkání Ševčíková.

„Podržela nás Dana Čechová, která podala výkony na hranici svých možností. Leonie Hartbrichová střídá dobré momenty se slabšími, je velmi mladá, má předpoklady se zlepšovat. Od Karin Adámkové se očekává, že bude družstvu více bodově pomáhat vzhledem ke zkušenostem a možnostem, které dostává v reprezentaci. Ve finále její body chyběly pro případný úspěch kolektivu,“ hodnotil průběh finále břeclavský kouč Petr Nedoma.

Semifinále: Hodonín - Dobré 5:1

Brateyková – Vitovcová 3:1 (-10,8,5,8), Ševčíková – Blašková 3:1 (-7,6,2,9), Partyková – Ilievová 3:0 (8,10,2), Brateyková – Blašková 0:3 (-9,-9,-10), Partyková – Vitovcová 3:1 (-8,3,7,5), Ševčíková – Ilievová 3:0 (15,2,6).



Finále: Hodonín - Břeclav 5:4

M.Ševčíková – Čechová 1:3 (-13,-5,8,-8), Partyková – Adámková 3:1 (11,-10,7,9), Brateyková – Hartbrichová 3:1 (5,-5,8,13), Partyková – Čechová 3:0 (7,13,8), M.Ševčíková – Hartbrichová 1:3 (-9,-14,3,-4), Brateyková – Adámková 2:3 (7,-10,12,-12,-5), Partyková – Hartbrichová 3:2 (9,-10,-6,7,8), Brateyko – Čechová 1:3 (4,-9,-11,-7), M.Ševčíková – Adámková 3:1 (10,10,-7,13).