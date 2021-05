Hledání náhrady za odcházející jedničku týmu Richarda Klose je u konce. Hodonínské stolní tenisty pro příští sezonu posílí bývalý reprezentant David Štěpá

Zkušený David Štěpánek v příští sezoně posílí hodonínské stolní tenisty. | Foto: Jaroslav Loskot

Když hledali hodonínští funkcionáři jedničku pro extraligové mužstvo před rokem, tak to byla trefa do černého. Patrik Klos měl sice pomalejší rozjezd, ale ve druhé polovině sezony podával fantastické výkony a především jeho zásluhou postoupili hodonínští muži poprvé v historii do play-off. Příští sezonu však už odehraje v Ostravě, kde bydlí. „Dojíždění hrálo při mém rozhodování důležitou roli," přiznal Patrik Klos, bývalý mistr Evropy v soutěži kadetských družstev.