Hodonín je ve čtvrtfinále v roli jasného outsidera, ovšem úterní souboj nebyl až tak jednoznačný, jak by se mohlo očekávat. "Myslím, že jsme podali slušný výkon. Hlavně Patrik Klos zahrál výborně a potvrdil skvělou formu z posledních týdnů. Celkově to ale podle mě byl zajímavý zápas, který nebyl úplně jednostranný," myslí si hodonínský kouč Jaroslav Mikeska.

Jediný bod hostujícího celku uhrál Patrik Klos, který po výborném výkonu zdolal 3:2 na sety dlouholetého reprezentanta Dmitrije Prokopcova. Ještě lépe ovšem zahrál v domácím týmu Tomáš Tregler, který po výhře na zkušeným Michalem Kadlčkem bez ztráty setu zdolal i Klose.

Pochvalu zaslouží i teprve čtrnáctiletý Štěpán Brhel, který sice neuhrál s mnohem zkušenějším Michalem Obešlem ani set, ale podal velmi bojovný výkon. „Mám ho v kadetské reprezentaci. Nedávno tu byl u nás na soustředění, takže jsem věděl, jak na něj. Zahrál ale velmi dobře, Michal to snadné neměl,“ chválí hodonínského mladíka domácí kouč Bohumil Vožický.

V sestavě hodonínského týmu v prvním utkání chyběl Ukrajinec Oleksandr Tymofjejev, který v sezoně spolehlivě plnil roli týmové dvojky. "Zotavoval se z koronaviru, takže nemohl nastoupit. Do odvety už bude k dispozici, ale otázkou je, v jaké bude formě po tréninkovém výpadku. O sestavě se asi rozhodneme až na poslední chvíli," tvrdí Mikeska.

Pokud by Hodonín v odvetě neuspěl, znamenalo by to konec sezony. A také poslední utkání v domácím dresu pro Patrika Klose. "Už je jasné, že bude hrát v příští sezoně za Ostravu. My se teď snažíme najít za něj náhradu, což není snadné," připouští menší starosti předseda klubu Richard Brhel.

Druhý zápas čtvrtfinálové série mezi SKST Stavoimpex Hodonín a HB Ostrov se hraje na jihu Moravy ve čtvrtek od 17 hodin.