Stolní tenistky z Hodonína sbírají v poledních letech mistrovské tituly jako na běžícím pásu, ale jejich mužští kolegové tolik úspěšní zatím nebyli. Letos se jim však podařilo vybojovat postup do play-off. Jako osmý celek základní části extraligy narazí ve čtvrtfinále na suveréna letošního ročníku HB Ostrov, který sídlí v Havlíčkově Brodě. O síle protivníka jasně vypovídá skutečnost, že trojice Obešlo, Tregler a Prokopcov obsadila první tři příčky i v tabulce úspěšnosti dvouher. „Hodonín není slabý soupeř, ale kvalita je na naší straně. Věřím, že to zvládneme,“ vyjádřil se jednoznačně trenér favorita Bohumil Vožický.

Hlavní zbraní Hodonína je Patrik Klos, který odehrál fantasticky závěr základní části, když vyhrál posledních osm utkání. Zdá se, že formu neztratil ani v posledních dnech, kdy hrál na turnaji TT Star Series, kde mimo jiné porazil i havlíčkobrodského Michala Obešla, nejlepšího hráče základní části extraligy. "Sám jsem z toho překvapený, jak se mi v poslední době daří. Přitom začátek sezony jsem neměl dobrý a moc si pak nevěřil," uvedl Klos, pro něhož bude ovšem play-off hodonínskou derniérou, protože v příští sezoně by se měl vrátit do Ostravy.

Hodonín v dlouhodobé části s Havlíčkovým Brodem dvakrát prohrál jednoznačně 0:3 a do čtvrtfinálové série jde z pozice jasného outsidera, svoji kůži však nechce dát zadarmo. "My si ty zápasy pojedeme především užít. A uvidíme, jestli se nám třeba alespoň jednou podaří favorita zaskočit. Pro nás je samozřejmě úspěchem už samotný postup do play-off," připustil hodonínský kouč Jaroslav Mikeska, který má kromě Klose k dispozici Ukrajince Oleksandra Tymofjejeva, zkušeného Michala Kadlčka a mladíčka Štěpána Brhela.

První utkání série se hraje v úterý od 18 hodin v Havlíčkově Brodě, hodonínská odveta pak ve čtvrtek od 17 hodin. Případný třetí rozhodující duel by se hrál opět na stolech soupeře.