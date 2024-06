Tým Gladiators v sestavě s bývalým extraligovým obráncem a současným manažerem hokejistů druholigového Hodonína Martinem Vyrůbalíkem ovládl turnaj veteránů, který se na hřišti u Červených domků v sobotu uskutečnil na počest významného výročí 35 let od založení hokejbalu v jihomoravském městě.

Hokejbalový turnaj veteránů v Hodooníně 2024 (1) | Video: Libor Kopl

Gladiátoři ve finále, do kterého postoupili díky losu s kostkou, porazili Morávii 3:2 v prodloužení. Vítězný gól vstřelil právě Vyrůbalík.

„Vítězství nás těší, i když dneska o výsledky úplně nešlo. Jsem hlavně rád, že jsme se s kluky po dlouhé době zase sešli a mohli si spolu zahrát. Někteří to mají pořád v ruce. Ukázali, že hokejbal hrát nezapomněli. Byla to vydařená akce,“ uvedl kapitán Gladiátorů Petr Uřičář.

Na triumfu měl obří zásluhu i brankář Jaroslav Grabovský, který obdržel cenu pro nejlepšího gólmana turnaje. Poraženým finalistům nepomohly ani skvělé výkony spolehlivého beka Tomáše Zetochy.

Bronz bral Kyjov, který ani jednou neprohrál, o finále ho smolně připravil los. V sestavě měl nejlepšího střelce Jindřicha Strýčka i nejlepšího hráče, bývalého fotbalistu Miroslava Čadu.

„Cena pro nejlepšího hráče turnaje mě velmi překvapila a hodně si toho cením. Byl to skvělý turnaj který vyšel mě i celému našemu týmu," prohlásil Čada.

O turnaji se dozvěděl teorve v pátek večer. „Volal mi Zbyněk Havlík, jestli přijedu. Zavolal jsem do Kyjova Jirkovi Kordulovi, který mi řekl, aď jdu s nimi. Mrzí mě jen jedno, že jsme celý turnaj neprohráli, do konce byli v tabulce lepší než Gladiátoři, ale bohužel pro nás rozhodl hod kostkou. Nedá se nic dělat, tak to hlavní pořadatel Radim "Klouza" Hloušek vymyslel, musíme to respektovat. Ještě jednou díky všem a kloubouk dolů před Radimem, který tuhle skvělou akci připravil," přidal Čada.

Nejstarším hráčem turnaje byl Miloš Roznos. Členovi bažantnického týmu bude za měsíc dvaašedesát let.

#video|17302885

Na nově zrekonstruované ploše hokejbalového hřiště U Červených domků se představilo osm týmů, které pořadatelé rozlosovali do dvou čtyřčlenných skupin.

Kromě pěti hodonínských mančaftů se o vítězství utkaly také Dolní Bojanovice, Kyjov a Hustopeče. Vítězové skupin šly do finále, celky z druhých míst si zahrály o bronz.

„Byla to obrovská a organizačně náročná akce. Pomohlo i město i další lidé. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas u hráčů i diváků. Je neskutečné, kolik lidí dorazilo,“ prohlásil hlavní organizátor turnaje Radim Hloušek.

Podobnou akci uspořádal již před deseti lety, letos se do toho vrhl znovu. „Jsem už jenom pasivní sportovec, chodím na ryby. U vody jsem potkal bývalé hráče a kamarády, kteří mě do toho uvrtali a přemluvili,“ uvedl Hloušek.

V Hodoníně si tak hlavně díky němu v sobotu připomněli významné výročí pětatřiceti let od založení tohoto sportu ve městě.

První oficiální hokejbalový oddíl nejen v Hodoníně, ale i v okrese vznikl 25. února 1989, jmenoval se TJ AHC Morávia Hodonín.

Zdroj: Libor Kopl

Hlavní podíl na zrodu hokejbalu měli především kluci z místních sídlišť. Kromě Petra Zábranského také František Šašfata, Eda Kos, Ivan Fojtík, Radim Hloušek, Jaroslav, Kolísek, Rostislav Crlík a další mladí nadšenci.

„Začátky byly takové všelijaké. Dali jsme dohromady patu kluků, hrávali jsme na sídlišti. Začalo se na plácku, kde jsme se scházeli. Postupně se to začalo organizovat. Pamatuji si na první turnaj, kam dojaly i týmy ze Slovenska. Hrál tam dokonce Žigmund Pálffy,“ vybavuje si i po letech jeden ze zakladatelů hokejbalu v Hodoníně Petr Zábranský.

První velké zkušenosti s tímto sportem získávali hokejbaloví mušketýři na turnajích v Českých Budějovicích, Brně a Skalici.

Oddíl TJ AHC Morávia se následně rozštěpil na více hokejbalových mužstev v čele s ASP Staropramen Hodonín a vznikla okresní hokejbalová liga. Prvním vítězem se stalo tehdejší hokejbalové mužstvo JZD SSM Čejč.

„Tehdy tu byl velký hlad po hokeji, který byl tenkrát v úpadku. Tak jsme si to vynahrazovali hokejbalem,“ říká Zábranský.

Všichni kromě úspěchů a památných zápasů vzpomněli zásluhy i již zesnulého Milana Kučeru, který se stal prvním předsedou hokejbalu na okrese Hodonín. Později působil i na kraji a celorepublikovém svazu.

„Za svou dlouholetou aktivní činnost byl odměněn oceněním Českého hokejbalového svazu,“ připomíná Hloušek.

Turnaj veteránů u příležitosti výročí 35 let hokejbalu v Hodoníně

Finále: AHC Morávia Hodonín – TJ Gladiators Hodonín 2:3 po prodloužení

O 3. místo: HCB Bažantnice Hodonín – HBK Kyjov 0:5

Pořadí ve skupině A: 1. Morávia Hodonín (8:1, 8 bodů), 2. HCB Bažantnice Hodonín (2:2, 5 bodů), 3. Snippers Dolní Bojanovice (4:5, 4 body), 4. Staropramen Hodonín (2:7, 2 body).

Pořadí ve skupině B: 1. TJ Gladiators Hodonín (6:1, 8 bodů), 2. HBK Kyjov (7:2, 7 bodů), 3. Hustopeče (2:6, 3 body), 4. Vlci Hodonín (1:7, 0 bodů).

Konečné pořadí turnaje: 1. TJ Gladiators Hodonín, 2. TJ AHC Morávia Hodonín, 3. HBK Kyjov, 4. HCB Bažantnice Hodonín, 5. Snippers Dolní Bojanovice, 6. THC Hustopeče, 7. ASP Staropramen Hodonín, 8. HBK Vlci Hodonín

Nejlepší brankář: J. Grabovský (Gladiators)

Nejlepší obránce: T. Zetocha (Morávia)

Nejlepší střelec: J. Strýček (HBK Kyjov)

Nejlepší hráč: M. Čada (HBK Kyjov)

Nejstarší hráč turnaje: M. Roznos (Bažantnice)